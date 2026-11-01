Новини
Търси
Подкаст
Политика

24,62% е изборателната активност в 23-ти район в София в 16 ч.

24,62% е изборателната активност в 23-ти район в София в 16 ч.
БТА

Правото си на глас са упражнили 83 694 от общо 437 944 избиратели

24,62% е изборателната активност в 23-ти район в София в 16 ч., съобщиха от Районната избирателна комисия.

За сравнение с първия тур към същия час избирателната активност в 23-ти район беше 25,7% по данни на РИК.

Изборният ден протича нормално, без нарушения, машините работят.

Правото си на глас са упражнили 83 694 от общо 437 944 избиратели, информира БТА.

В 23-ти изборен район, който обхваща районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост", "Витоша", "Студентски", "Панчарево", гражданите могат да упражнят правото си на глас в общо 642 секции. Във всички тях се гласува с машина, с изключение на секцията в Плана, съобщиха от РИК.

Още по темата

Терзиев: Всеки глас има значение

Терзиев: Всеки глас има значение

Разминаване при машинното гласуване: В 14 секции са отчетени по-малко гласове от подписите

Разминаване при машинното гласуване: В 14 секции са отчетени по-малко гласове от подписите

Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността

Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

Почти мижав интерес за изборите в Общините, управлявани от ДПС

Почти мижав интерес за изборите в Общините, управлявани от ДПС

Водещи

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

  • Преди 2 минути
В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот

В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот

Гърция купува военни самолети от Португалия

Гърция купува военни самолети от Португалия

  • Преди 11 минути
Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

  • Преди 16 минути
Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

  • Преди 16 минути
Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

  • Преди 17 минути
Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

  • Преди 26 минути
ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите

Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

  • Преди 33 минути
След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

  • Преди 36 минути
Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

  • Преди 40 минути
Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

  • Преди 41 минути
Нови израелски удари в Газа: Осем загинали, сред които петима полицаи

Нови израелски удари в Газа: Осем загинали, сред които петима полицаи

  • Преди 48 минути