24,62% е изборателната активност в 23-ти район в София в 16 ч., съобщиха от Районната избирателна комисия.

За сравнение с първия тур към същия час избирателната активност в 23-ти район беше 25,7% по данни на РИК.

Изборният ден протича нормално, без нарушения, машините работят.

Правото си на глас са упражнили 83 694 от общо 437 944 избиратели, информира БТА.

В 23-ти изборен район, който обхваща районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост", "Витоша", "Студентски", "Панчарево", гражданите могат да упражнят правото си на глас в общо 642 секции. Във всички тях се гласува с машина, с изключение на секцията в Плана, съобщиха от РИК.