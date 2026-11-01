Новини
Търси
Подкаст
Политика

Терзиев: Всеки глас има значение

Терзиев: Всеки глас има значение

Следващият президент на България трябва да е смел, каза кметът на София

Всеки глас има значение, заяви кметът на София Васил Терзиев, след като упражни правото си на глас на втория тур на президентските избори, предава БТА.

Упражних най-важното право в една демокрация - това да гласуваш, когато имаш възможност, защото не бива да ни е безразлично, кой ще ни управлява, каза столичният кмет, като изрази надежда все повече хора да разбират колко много от нещата всъщност са в техните ръце. 

Терзиев каза, че следващият президент на България трябва да е смел, с гръбнак и да разбира каква е истинската цена на мира и в международен план, и в България. Кметът на столицата добави, че президентът трябва да не го е страх от това да взима трудни решения, защото времената са трудни.

Терзиев призова да си гласува и каза, че не разбира опцията "не подкрепям никого".

В крайна сметка един от двамата кандидати ще бъде президент на България в утрешния ден, заяви Терзиев.

Още по темата

Васил Терзиев: Будителството е да събудиш у някого желанието да научи и да открие

Васил Терзиев: Будителството е да събудиш у някого желанието да научи и да открие

Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

София обърна гръб на изборите: празни секции и тревожно ниска активност

София обърна гръб на изборите: празни секции и тревожно ниска активност

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

24,62% е изборателната активност в 23-ти район в София в 16 ч.

24,62% е изборателната активност в 23-ти район в София в 16 ч.

Водещи

ООН: 300 000 души са напуснали домовете си в Западен Йемен

ООН: 300 000 души са напуснали домовете си в Западен Йемен

  • Преди 3 минути
По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

  • Преди 6 минути
В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот

В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот

Гърция купува военни самолети от Португалия

Гърция купува военни самолети от Португалия

  • Преди 15 минути
Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

  • Преди 20 минути
Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

  • Преди 20 минути
Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

  • Преди 21 минути
Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

  • Преди 30 минути
ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите

Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

  • Преди 37 минути
След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

  • Преди 40 минути
Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

  • Преди 44 минути
Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

  • Преди 45 минути