Терзиев: Всеки глас има значение
Следващият президент на България трябва да е смел, каза кметът на София
Всеки глас има значение, заяви кметът на София Васил Терзиев, след като упражни правото си на глас на втория тур на президентските избори, предава БТА.
Упражних най-важното право в една демокрация - това да гласуваш, когато имаш възможност, защото не бива да ни е безразлично, кой ще ни управлява, каза столичният кмет, като изрази надежда все повече хора да разбират колко много от нещата всъщност са в техните ръце.
Терзиев каза, че следващият президент на България трябва да е смел, с гръбнак и да разбира каква е истинската цена на мира и в международен план, и в България. Кметът на столицата добави, че президентът трябва да не го е страх от това да взима трудни решения, защото времената са трудни.
Терзиев призова да си гласува и каза, че не разбира опцията "не подкрепям никого".
В крайна сметка един от двамата кандидати ще бъде президент на България в утрешния ден, заяви Терзиев.