Комо продължава победния си поход и доближи върха в Серия А

Комо победи Венеция с 1:0 в среща от десетия кръг на Серия А и продължи силното си представяне. Единственото попадение отбеляза Лукас да Куня от дузпа малко преди почивката.

За отбора на Сеск Фабрегас това е четвърти пореден успех в италианското първенство и общо пети във всички турнири. С победата Комо събра 23 точки и се доближи на две от лидера Лацио, който обаче е с мач по-малко.

Решителният момент настъпи в 43-тата минута, когато главната съдийка Мария Капути отсъди дузпа за нарушение на Жуан Жезус. Да Куня застана зад топката и не сгреши от бялата точка.

Около четвърт час по-рано Капути посочи точката за изпълнение на дузпа и в полза на Венеция за игра с ръка на Луис Мия. След намесата на ВАР обаче тя промени решението си.

През второто полувреме темпото спадна и нов гол не падна. Венеция остава на последното 20-о място в класирането с едва три точки.