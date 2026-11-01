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Комо продължава победния си поход и доближи върха в Серия А

Комо продължава победния си поход и доближи върха в Серия А
АП/БТА

Дузпа на Лукас да Куня донесе успех с 1:0 над Венеция и четвърта поредна победа в първенството за тима на Сеск Фабрегас

Комо победи Венеция с 1:0 в среща от десетия кръг на Серия А и продължи силното си представяне. Единственото попадение отбеляза Лукас да Куня от дузпа малко преди почивката.

За отбора на Сеск Фабрегас това е четвърти пореден успех в италианското първенство и общо пети във всички турнири. С победата Комо събра 23 точки и се доближи на две от лидера Лацио, който обаче е с мач по-малко.

Решителният момент настъпи в 43-тата минута, когато главната съдийка Мария Капути отсъди дузпа за нарушение на Жуан Жезус. Да Куня застана зад топката и не сгреши от бялата точка.

Около четвърт час по-рано Капути посочи точката за изпълнение на дузпа и в полза на Венеция за игра с ръка на Луис Мия. След намесата на ВАР обаче тя промени решението си.

През второто полувреме темпото спадна и нов гол не падна. Венеция остава на последното 20-о място в класирането с едва три точки.

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