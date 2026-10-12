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Аталанта пречупи Венеция за шест минути, Никола Кръстович блесна с два гола

Аталанта пречупи Венеция за шест минути, Никола Кръстович блесна с два гола
АП/БТА

Тимът от Бергамо спечели с 3:1, въпреки че завърши мача с човек по-малко след червен картон на Елиф Елмас

Аталанта победи Венеция с 3:1 след вихрено начало и три попадения още през първото полувреме. Голямата фигура в срещата беше Никола Кръстович, който отбеляза два гола и асистира за още един.

Домакините поведоха в четвъртата минута. Кръстович изведе Франк Кесие в наказателното поле, а халфът прехвърли елегантно вратаря Филип Станкович за 1:0. Само две минути по-късно нападателят засече с глава центриране от корнер на Елиф Елмас и удвои преднината.

Кръстович се разписа отново в 30-ата минута, когато овладя отбита топка и я изпрати в мрежата за 3:0. Венеция върна едно попадение седем минути по-късно чрез Антоан Ено, който завърши центриране на Ричи Саградо.

Гостите можеха да направят срещата още по-интригуваща след почивката. Акор Адамс удари напречната греда, а Джон Йебоа разтресе страничния стълб. В 61-вата минута Адамс прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада след проверка с ВАР.

В 89-ата минута Аталанта остана с десет души. Първоначално Елмас получи жълт картон, но след преглед на ситуацията съдията Париде Тремолада промени решението си и изгони футболиста с директен червен картон.

Венеция опита финален натиск в добавеното време, но не успя да промени резултата и Аталанта спечели с 3:1.

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