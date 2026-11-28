Председателят на сдружение "Левски на Левскарите" Димитър Костадинов излезе с позиция в социалните мрежи след баталните сцени по време на Олимпик Марсилия - Левски и последвалите коментари. Той е на мнение, че всички са изказали вижданията си по темата, но никой не е предложил решение.

"ЛЕВСКАРИ????

През последните няколко дни се наслушахме на мненията и позициите на всевъзможни инфлуенсъри, журналисти, Facebook и YouTube активисти, участници в събитията, потърпевши и жертви на агресията, бивши и бъдещи собственици и, разбира се, на безпомощното и неадекватно така наречено ръководство на „Левски“.

Остри позиции, облечени в дълги текстове, публикуваха фенклубове, сектори, блокове и отделни привърженици. Левскарите получиха подкрепа чрез декларации от всевъзможни личности, политически фигури и институции. Свои декларации публикуваха и български, и чуждестранни футболни клубове.

Никой обаче не предложи решение!

Както се казва, „след дъжд качулка“, реших и аз да изразя позицията си. Но този път, най-важното, да се опитам да посоча пътя за решаване на проблема. Не че не съм го правил десетки пъти досега. Резултатът, както се вижда, е нулев.

На първо място сме длъжни да поправим историческата несправедливост от 1944 година и да върнем „Левски“ там, където му е мястото. Трябва веднъж завинаги да сложим край на порочния модел на собственост и управление в любимия ни клуб.

„Левски“ трябва отново да стане такъв, какъвто са ни го завещали неговите учредители – собственост на отворено за всеки левскар сдружение.

Пътят към постигането на тази свята цел минава през следните стъпки:

1. Незабавен и безсрочен бойкот на всички следващи мачове на отбора** – както на домакинските срещи, така и на гостуванията в страната и чужбина.

2. Организиране на масови, мирни демонстрации** преди и по време на мачовете, включително символични протестни акции пред стадиона.

3. При необходимост – разширяване на протестните действия** чрез организиране на масови мирни демонстрации на ключови обществени места в София и други големи градове в страната.

Само ЛЕВСКИ!