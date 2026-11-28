Започна снегопочистването и обработката на пътищата в област Търговище. В региона вали сняг, а температурите са около 2 градуса. Към момента няма регистрирани инциденти по пътната мрежа, съобщиха от Областното пътно управление (ОПУ) пред БТА.

Пет машини опесъчават пътищата в областта, като при необходимост ще бъде включена допълнителна техника. Към ранния следобед все още няма образувана снежна покривка.

Общинската пътна мрежа в Търговище също се обработва против заледяване. В дейностите участват специализирани фирми и Общинското предприятие БКС.

Снегопочистването е в ход във високите части на общината по направленията Стража - Черковна, пътя към хижа "Младост“ и в района на Момино. Предстои обработка и по направленията Лиляк - Цветница - Пресиян и Лиляк - Пайдушко - Божурка.

Заради очакваното понижение на температурите се предприемат мерки против заледяване както в града, така и по общинската пътна мрежа. Изготвен е график за осигуряване на денонощни дежурства на служителите на БКС.

От общинското предприятие призовават гражданите да не паркират автомобилите си до контейнерите за битови отпадъци, за да не възпрепятстват обслужването им.

От Община Търговище апелират водачите да шофират с повишено внимание и със скорост, съобразена с пътните и метеорологичните условия.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология валежите ще продължат и през нощта срещу неделя.

Сигнали за заледени участъци и други проблеми, свързани със зимната обстановка, могат да се подават на дежурните телефони на общината: 0601 63 585 и 0601 68 691.