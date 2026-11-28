Обилният снеговалеж във Враца провали дългоочаквания сблъсък между Ботев Враца и Лудогорец от 16-ия кръг на Първа лига. Срещата трябваше да се проведе днес от 15:15 часа на стадион „Христо Ботев“, но съдийската бригада прецени, че условията не позволяват провеждането на двубоя.

Мачът е отложен с 24 часа и по правилник трябва се играе в неделя, 29 ноември, от 15:15 часа.

Причината за решението е продължаващият интензивен снеговалеж, който затрупа терена и направи невъзможно подготовката му за срещата. От лагера на домакините до последно настояваха двубоят да се състои по програма. Усилията за почистване на игралното поле обаче не бяха достатъчни.

Отлагането е неприятна новина и за двата отбора, които имат важни цели в срещата. Лудогорец преследва трите точки в битката за върха, докато Ботев Враца се нуждае от положителен резултат в борбата за по-предно класиране.