Люис Хамилтън постепенно се превръща във водещата фигура във Ферари, а влиянието му продължава да нараства. Това твърди италианското изданиеLa Gazzetta dello Sport в своя анализ за ситуацията в падока на един от най-успешните отбори във Формула 1.

Лас Вегас постави нов рекорд по изпреварвания във Формула 1

Седемкратният световен шампион все по-осезаемо печели позиции в Маранело не само заради представянето си на пистата, но и заради техническия си опит и идеите, които предлага на инженерния екип. Така той категорично печели вътрешната конкуренция с Шарл Льоклер за това кой ще има по-голяма тежест при определянето на бъдещето на отбора.

Официалната позиция на Ферари, остава, че двамата пилоти са равнопоставени. Според италианските журналисти обаче Хамилтън печели все по-поддръжници с опита и експертизата си.

Хамилтън променя начина на работа във Ферари

La Gazzetta dello Sport пише, че британецът е предоставил на ръководството на Ферари поне три документа, в които е описал работни методи, организацията на комуникацията между отделните звена, процесите по развитие на автомобила и подготовката за състезателните уикенди.

Хамилтън настоява за по-бързо въвеждане на техническите подобрения, паралелно разработване на различни решения и по-активно участие на пилотите при вземането на решения за дизайна и стратегията. Това е подход, който седемкратният световен шампион е изградил през годините си в Макларън и Мерцедес. Опитът му в две от най-успешните организации във Формула 1 се оказва ценен за италианския тим.

Британският портал GPFans също обръща внимание на нарастващото влияние на Хамилтън, определяйки го като новата „пътеводна светлина“ на Ферари по отношение на техническото развитие.

Льоклер има повод за притеснение

За Шарл Леклер ситуацията не е особено благоприятна. Монегаскът прекара шест сезона във Ферари преди пристигането на Хамилтън, но сега рискува да загуби позициите си като основна фигура в проекта. Напрежението между двамата се засили и заради няколко инцидента на пистата. В Мексико и Лас Вегас съотборниците си попречиха в битката за по-добри резултати, което предизвика недоволството на Фредерик Васьор.

След събитията в Лас Вегас шефът на Ферари публично разкритикува Льоклер. Особено важна ще бъде подготовката на автомобила за сезон 2027. Според информацията на La Gazzetta dello Sport британецът може да получи още по-голяма роля при създаването на следващия болид, а това би затвърдило влиянието му в Маранело.

Интересното е, че самият Васьор призна пред Autosport, че пристигането на Хамилтън е раздвижило организацията на Ферари. Французинът обаче уточни, че отборът не е изпълнил всички желания на британския пилот.