На фона на блокираните преговори за бюджета на ЕС за 2028–2034 г., политическото напрежение около Франция и опасенията, че евентуална победа на Марин льо Пен може да промени европейската политика, България заявява готовност да се включи в зимния заем за Украйна. Но позицията ѝ е ограничена: подкрепа само за невоенната част на финансирането и при насочване на средствата към региони, в които живеят български малцинства, посочва в коментар за нидерландското BNR радио Марк ван Харевелд – редактор по международни теми, автор и журналист, специализиран в геополитиката, конфликтите и науката.

Европейските лидери приключиха срещата си в Брюксел без компромис за следващия многогодишен бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г. Това не било изненада, но разговорите очертали по-ясно разломите между държавите членки и засилили натиска за постигане на споразумение до края на годината.

В основата на среднощните совалки стои не само финансовият спор между държавите членки, но и политическата перспектива във Франция. В Брюксел все по-сериозно се разглежда възможността Марин льо Пен да спечели президентските избори през 2027 г. и да промени позицията на Париж по европейския бюджет, финансирането на Украйна и европейската интеграция.

Предложеният от председателя на Европейския съвет Антонио Коща компромис предвижда бюджет от 1,781 трлн. евро за периода 2028–2034 г. Но различията между държавите са толкова сериозни, че одобрението на рамката, което изисква единодушие, засега изглежда далеч.

В общи линии в ЕС се оформят два лагера по отношение на бъдещата бюджетна рамка. Първият, съставен от 7 държави, настоява за по-малък, по-модерен и реформиран бюджет. Тези страни, сред които е и Нидерландия, предпочитат да бъдат наричани „модернизатори“, вместо традиционното определение „пестеливи“. Те настояват за ограничаване на разходите, реформи и по-ясно насочване на европейските средства към новите стратегически приоритети. Другият лагер от 17 държави подкрепя по-мащабен бюджет с повече инвестиции, но и със запазване на традиционните европейски политики. Тук акцентът е върху селското стопанство, кохезионната политика и финансовата подкрепа за по-слабо развитите региони, които трябва да догонват икономически по-напредналите части на Европа. България е в този лагер, които подкрепят по-амбициозна бюджетна рамка и запазването на средствата за кохезионната политика. Това позициониране е особено важно за страната, тъй като европейските средства за регионално развитие, инфраструктура, модернизация и сближаване са сред ключовите финансови инструменти за икономическото развитие на България.

Франция остава в по-особна позиция. Страната е нетен вносител на средства в европейския бюджет, но същевременно има значителни интереси в селското стопанство и традиционно получава голямо финансиране по Общата селскостопанска политика. Ирландия, която в момента е ротационен председател на ЕС, също не се позиционира категорично в нито един от двата лагера.

Най-силният политически натиск за бързо споразумение идва от френския президент Еманюел Макрон и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Те настояват бюджетът да бъде договорен възможно най-скоро, докато много от останалите лидери предпочитат да продължат преговорите, за да защитят максимално националните си интереси. Причината за ускорения график е политическата ситуация във Франция. Президентските избори през 2027 г. могат да поставят Марин льо Пен начело на страната, което според редица европейски лидери би усложнило допълнително постигането на компромис.

Льо Пен реагира остро на опитите за ускоряване на преговорите и обвини Макрон, че се опитва да наложи споразумение преди тя да има възможност да поеме властта. Френският президент отвърна, че тя не трябва да се държи така, сякаш вече е държавен глава. Макрон предупреди, че Европа би допуснала стратегическа грешка, ако продължи да намалява бюджета си. Според европейския кореспондент на BNR Люк де Клерк компромисното предложение на Коща всъщност вече е било насочено в известна степен към интересите на Франция. Макрон обаче смята, че това не е достатъчно, което предизвиква и допълнително напрежение сред останалите държави. Въпреки че френският президент настоява за приключване на преговорите до декември, неговата позиция не е подкрепена от достатъчно готовност за бързи компромиси, отбелязва анализът.

Спорът в Брюксел не е само за размера на бюджета, разпределението на средствата или новите източници на приходи. Държавите членки са разделени и по въпроса колко бързо трябва да бъде постигнато споразумението. Германският канцлер Фридрих Мерц се опитва да обвърже бюджетните преговори и с дългосрочната финансова подкрепа за Украйна. Идеята му е да се осигури финансиране за Киев през зимата и да се гарантира подкрепа за няколко години напред, така че тя да не зависи толкова силно от бъдещи избори и политически смени на власт. Това е и опит да се ограничи възможността политически сили, които се противопоставят на помощта за Украйна, да блокират бъдещи решения. Но и този подход среща съпротива. Част от държавите членки не желаят да се ангажират с финансови задължения за толкова дълъг период. Единственото конкретно договорено решение на срещата е участието на България в зимния заем за Украйна, но при ограничени условия. България е готова да участва във финансирането, но само в частта от средствата, предназначена за невоенни цели и финансирането да бъде насочено към региони в Украйна, в които живеят български малцинства.

Срещата приключи разочароващо. Европейските лидери не постигнаха компромис и върнаха Антонио Коща към преговорната маса, като дискусиите за бюджета трябва да продължат през декември.

Автор: Апостол Апостолов