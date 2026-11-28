Манчестър Юнайтед е упражнил опцията за едностранно възможността да удължи договора на капитана си Бруно Фернандеш, съобщава The Athletic.

Контрактът на португалеца е подновен с 12 месеца - до лятото на 2028 година, като по този начин плеймейкърът не може да напусне като свободен агент след края на настоящия сезон.

Информацията обаче гласи, че това не означава, че Фернандеш не може да бъде продаден през лятото. С този ход рърководството на "червените дяволи" иска да си гарантира, че ще получи солидна сума, ако се стигне до напускане на португалеца.

Интерес към Бруно Фернандеш не липсва както от европейски клубове, така и от Саудитска Арабия.

Като евентуален заместник на португалския халф се спряга Нико Пас от Комо.