Треньорът на Левски Хулио Веласкес потвърди, че халфът Акрам Бурас отново има проблем с контузия. Алжирецът няма да играе срещу Септември в неделя и ще е под въпрос за дербито с Лудогорец следващия четвъртък.

Проблемът на полузащитника този път е в коляното. Доскоро той лекуваше повторно разкъсване в бедрото.

„Акрам има леко раздразнение в коляното. Това го нямаше по време на мача. След като минаха няколко часа, получи неразположение. Мина прегледи. Няма нищо сериозно, но това няма да му позволи да бъде опция за мача със Септември. Най-вероятно ще бъде под въпрос за мача с Лудогорец. Останалите футболисти са в оптимално състояние", каза Веласкес.