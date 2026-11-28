С наближаването на зимния туристически сезон планинските курорти в България се ориентират към наемането на работници от трети страни. Хотелиери в Пампорово и околните населени места възнамеряват да привлекат служители от Узбекистан, Киргизстан, Египет и Мароко, съобщава НОВА.

Основната причина е недостигът на персонал, особено в хотелите и заведенията за хранене. В момента работодателите имат нужда от кухненски служители, главни готвачи, сервитьори, както и управители на ресторанти и лоби барове.

Откриването на зимния сезон в курорта е планирано за периода между 10 и 15 декември, но подготовката е съпътствана от сериозен недостиг на работна ръка. Хотелите и ресторантите все още не са успели да запълнят свободните позиции. По данни към момента в област Смолян работят 117 граждани на държави извън ЕС, като най-голяма е нуждата от служители в хотелиерския сектор.

Въпреки трудностите с осигуряването на персонал, очакванията за предстоящия сезон са за основно български туристи, но и за ръст на чуждестранните посетители. Първите туристически групи се очакват за Студентския празник на 8 декември, а цените на нощувките може да се повишат с до 10%.

Наред с това туристите ще трябва да предвидят и по-високи разходи за храна и ски услуги. Ресторантьорите очакват цените на обедното меню да се повишат с 20-30% заради поскъпването на горивата, електроенергията и стоките в магазините. В курорта вече се тестват лифтовете и останалите съоръжения, като се очаква увеличение и на цените на ски картите.