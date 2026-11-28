Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) призова гражданите да предприемат пътувания само при крайна необходимост заради очакваните значителни валежи и усложнената метеорологична обстановка в страната.

От пожарната напомнят, че при наложително пътуване автомобилите трябва да бъдат подготвени за зимни условия и заредени с достатъчно гориво. Шофьорите трябва да предпочитат главните пътища, дори маршрутът да е по-дълъг.

Препоръчва се пътуващите да носят топли дрехи и да се уверят, че мобилните им телефони са заредени.

Особено внимание се обръща на опасността от наводнения. При покачване на водните нива гражданите трябва да се придвижат към по-високи места и да стоят далеч от реки и дерета.

От ГДПБЗН предупреждават да не се пресичат бързотечащи води и да не се навлиза с автомобили в наводнени пътни участъци.

Хората трябва да избягват и места, които могат да бъдат залети, включително подлези, надлези и мостове.

Предупреждението идва на фона на обявения червен код за значителни валежи в седем области - Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Велико Търново, Габрово и София-област.

Според Националния институт по метеорология и хидрология в тези райони валежите от дъжд ще преминават в сняг, като се очаква натрупване на снежна покривка и усложняване на пътната обстановка.