23-годишен мъж е задържан във Велико Търново, след като при опит да избегне полицейска проверка ударил три паркирани автомобила. При проверката за алкохол техническото средство отчело 2,18 промила, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 6:00 часа тази сутрин на улица "Страцин" в областния град.

Екип на "Пътна полиция" предприел проверка на лек автомобил, но водачът не изпълнил полицейското разпореждане и продължил движението си.

Малко след това последователно ударил три паркирани автомобила, след което спрял.

Полицаите установили, че зад волана е 23-годишен местен жител. Пробата му за алкохол отчела 2,18 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Това е пореден случай на шофиране след употреба на значително количество алкохол във Великотърновска област.

Само ден по-рано в Лясковец полицията задържа 57-годишен водач, при когото е установена концентрация от 2,02 промила алкохол.