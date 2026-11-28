Общо 31 души са загинали през 2025 г. при катастрофи, причинени от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. Броят на пътнотранспортните произшествия в тази категория е достигнал 461, съобщава bTV.

На фона на тревожната статистика Българският червен кръст (БЧК) продължава инициативата "Сметката, която не искаш да платиш", насочена към превенция на шофирането след употреба на алкохол.

Кампанията използва практически демонстрации със специални очила, които симулират нарушеното зрително възприятие и затруднената ориентация след употреба на алкохол.

"Един ценоразпис, който, разбира се, включва човешки живот, който е безценен, но включва и щетите, които настъпват при едно пътнотранспортно произшествие в резултат на това, че някой е употребил алкохол, седнал е зад волана, карал е неразумно и е поел излишни рискове", обясни д-р Надежда Тодорвска от БЧК.

Като част от инициативата кандидат-шофьорите получават информационни листовки, които представят възможните последствия от пътнотранспортно произшествие.

На гърба им е поставен QR код, който отвежда към дигиталната платформа "АлкоГайд", разработена съвместно с браншовата организация "Спиритс България".

"АлкоГайд е една информативна платформа, предназначена преди всичко за младите хора 18+, в която те да се запознаят подробно, изчерпателно и достоверно с влиянието, което алкохолът има върху тялото", заяви Гергана Гевезова-Колева, изпълнителен секретар на "Спиритс България".

Платформата включва калкулатор, който предоставя ориентировъчна информация за времето, необходимо на организма да разгради определено количество алкохол.

Изчисленията се основават на въведени данни за изпитите напитки, тяхната концентрация и индивидуални характеристики като пол, ръст и тегло.

От организацията обясняват, че решаващо значение има количеството чист алкохол, а не видът на консумираната напитка.

Специалистите обаче предупреждават, че подобни дигитални инструменти не измерват действителната концентрация на алкохол в организма и не могат да определят със сигурност кога човек е годен да шофира.

"Никога не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Не подценявайте влиянието на алкохола, защото той променя нашето съзнание и нашите реакции", призова Гевезова-Колева.

От БЧК също подчертават, че дори малко количество алкохол може да повлияе на реакциите на водача, а индивидуалните различия в усвояването и разграждането му правят самостоятелната преценка ненадеждна.

"Една секунда невнимание - цял живот страдание. Пиеш алкохол и след това караш. Просто забравяш да караш", заяви д-р Надежда Тодорвска.

Основното послание на кампанията е, че нито субективното усещане за трезвеност, нито резултатите от онлайн калкулатор могат да бъдат гаранция за безопасно шофиране след употреба на алкохол.