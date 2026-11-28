Разочароващ край на сезона за Интер Маями и Лионел Меси
"Чаплите" отстъпиха и във втория мач на Кълъмбъс Крю
Разочароващ край на сезона за Интер Маями и Лионел Меси. Отборът на аржентинската суперзвезда отпадна още в първия кръг на плейофите на МЛС. "Чаплите" остъпиха с 0:1 при гостуването си на Кълъмбъс Крю във втория мач от серията между двата отбора.
Така досегашният шампион приключи участието си в шампионата, след като отстъпи и в двата двубоя срещу съперника си, без дори да отбележи гол.
Единствения гол в двубоя вкара Сантиаго Родригес в 92-ата минута.
В първия мач Кълъмбъс победи с 3:0 като гост.