Лионел Меси ще участва в прощалния мач на бившия си съотборник в националния отбор на Аржентина Карлос Тевес. Това съобщиха организаторите, цитирани от Ройтерс. Двубоят ще се проведе на 20 декември на стадиона на Бока Хуниорс в Буенос Айрес.

“Ще бъде истинска чест да посрещнем най-добрия играч в света на последния танц на Апаче”, написаха организаторите в Instagram. Освен Меси участие са потвърдили Рио Фердинанд, Серхио Агуеро, Леандро Паредес, Джанлуиджи Буфон и Мартин Палермо.

Миналата година Тевес сподели, че би искал Меси и Кристиано Роналдо да играят в противоположни отбори в прощалния му мач. Участието на Роналдо, с когото Тевес игра в Манчестър Юнайтед, засега не е потвърдено.

42-годишният Тевес сложи край на кариерата си през 2022 г. Последният му клуб беше Бока Хуниорс, където започна професионалния му път. В Европа нападателят носи екипите на Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Ювентус.