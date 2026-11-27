Левски заема 16-ото място в Лига Европа след петия кръг от основната фаза. Отборът на Хулио Веласкес загуби с 0:1 като гост на Олимпик Марсилия и остана със седем точки, колкото имат Хофенхайм, Залцбург и Виктория Пилзен. “Сините” продължават да са сред отборите на позиции за плейофите към осминафиналите.

Борнемут оглавява класирането с пълен актив от 15 точки. Ювентус и Ференцварош са след него с по 13.

ЦСКА е 32-ри в Лигата на конференциите след домакинската загуба от Трабзонспор. “Червените” остават с една точка, колкото имат Хартс, Хетафе, Пафос и КуПС. Тимът на Маркус Гиздол има още два мача, в които да опита да навакса изоставането си от първите 24.

Монако води в Лигата на конференциите с 12 точки от четири победи. Брайтън и Сент Трюйден са с по 10 точки.

И в двата турнира първите осем отбора се класират директно за осминафиналите. Тимовете от 9-о до 24-то място играят плейофи, а останалите отпадат след края на основната фаза.