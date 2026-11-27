107 години след подписването на Ньойския мирен договор България продължава да плаща цената на националната катастрофа. Това заяви Ангел Джамбазки в телефонно интервю за ТАРАЛЕЖ по повод годишнината от подписването на договора на 27 ноември 1919 г.

"И в буквалния смисъл. В резултат от този диктат са останали разделени села, обезлюдени територии. Като погледнете по западната ни граница, областите Кюстендил, Перник, нагоре към Видин, ще видите точно тези села, където границите са били преместени", заяви Джамбазки.

Според него последствията от договора продължават да се усещат в пограничните райони, където обезлюдяването и икономическата изостаналост остават сериозни проблеми.

"Хората са напуснали, икономиката е разрушена, търговия няма, земеделие няма. Така че да, цената продължава да се плаща", категоричен беше той.

На въпрос на ТАРАЛЕЖ дали българската държава прави достатъчно за сънародниците ни в Западните покрайнини Джамбазки отговори:

"Не. Категорично не. Нито през 45-те години комунистическа диктатура, нито през 35-те години, в които живеем от 1989 г. до днес."

Той определи българското население в Западните покрайнини като едно от най-ощетените и пренебрегвани, а политиката на София спрямо него - като безотговорна.

Според Джамбазки България трябва да последва примера на Унгария, която активно подпомага унгарското малцинство във Войводина.

"На първо място да ги открие отново на картата. Да вземе пример как се грижи унгарската държава за унгарското национално малцинство", заяви той.

Джамбазки посочи, че унгарската държава финансира училища, детски градини и културни дейности във Войводина, докато според него населените места с българско население в Сърбия продължават да се обезлюдяват.

"За разлика от Западните български покрайнини - най-бедния край на Сърбия, изоставен, без пътища. Няма болница, няма родилен дом, няма работа, няма действаща бензиностанция. Просто едно умиращо място", коментира той.

По думите му отговорност за състоянието на региона носят както сръбските власти, така и последователните български правителства.

"Това е политиката на Сърбия и това, без всякакво оправдание, е политиката на София", заяви Джамбазки.

ТАРАЛЕЖ го попита и дали евентуална смяна на управлението на Александър Вучич и идването на власт на студентското движение биха могли да доведат до подобряване на отношението към българското малцинство.

"Не. Не може", отговори категорично Джамбазки.

Според него антибългарските настроения са дълбоко вкоренени в сръбската политическа традиция и смяната на управляващите сама по себе си няма да доведе до съществена промяна.

"Студентска листа от яслите да дойде ли, все същото си е поведението на сърбите и техният национализъм, антибългаризъм няма да се промени", заяви той.

В края на разговора Джамбазки коментира и посланието на тазгодишния Български марш, посветен на годишнината от Ньойския договор.

По думите му младите българи трябва да познават историческите събития, за да могат да изграждат отношенията си със съседните държави въз основа на историческата памет.

Той разкритикува и наложеното според него по време на комунистическия режим отношение към Сърбия, което определи като "напълно безполезно, да не кажа вредно за България сърбоманство".

Същевременно Джамбазки подчерта, че националната катастрофа не е успяла да пречупи българския дух.

"Българският народ е успявал, когато е бил обединен и когато е бил мотивиран. Защото дори след тези огромни трагедии на 1919 година българският дух се възражда, икономиката започва да се възстановява", заяви той.

Според него икономическото развитие на България през 30-те години на XX век показва способността на обществото да преодолява тежки национални изпитания.

"Ньой е показал, че българският дух е жив", подчерта Джамбазки.

В заключение той припомни думите, приписвани на Иван Вазов при посещението на студенти пред дома му на 27 ноември 1919 г.:

"Жив е българският Бог!"

"Това е посланието", завърши Ангел Джамбазки пред ТАРАЛЕЖ.