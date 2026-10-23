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Ангел Джамбазки пред "Таралеж": Искаме сигурност за българите, протестите ще продължат

По време на демонстрацията срещу миграцията в София представителят на ВМРО настоя за връщане на незаконно пребиваващите чужденци и защити правото на гражданите на самозащита

Ангел Джамбазки предупреди, че протестите срещу миграцията ще продължат, ако институциите не предприемат действия за повишаване на сигурността в България. Това заяви той пред "Таралеж" по време на демонстрацията, проведена на 23 октомври пред Съдебната палата в София.

Протестът се състоя под надслов "Не на мигрантската престъпност! Сигурност за българите!", а повод за него стана нападението с нож над двама младежи в района на НДК на 16 октомври.

"Очаквам и се надявам, и ще работим за това да събудим българското съзнание", заяви Джамбазки пред "Таралеж".

Според него нападението край НДК е предупреждение за проблеми, които той свързва с миграционните процеси в Западна Европа. Джамбазки изрази опасения за сигурността на българските граждани и настоя за връщане на чужденците, които пребивават незаконно в страната.

На въпрос на "Таралеж" как би изглеждала на практика политика на нулева миграция той посочи репатрирането и депортирането като основни мерки. Джамбазки се позова и на разпоредбите на Наказателния кодекс, свързани с незаконното преминаване на държавната граница.

По отношение на контрола върху оръжията той зае позиция, различна от част от исканията на организаторите на протеста. Джамбазки се обяви против допълнителни ограничения и защити правото на гражданите да разполагат със средства за самозащита.

"Всеки, който е здрав, нормален, трябва да има оръжие", заяви той.

Според него ограничаването на достъпа до ножове няма да реши проблема с насилието. Той изрази мнение, че основният въпрос е кой има право да пребивава в България и дали гражданите могат да се защитават при нападение.

Попитан какво ще последва, ако институциите не предприемат действия след демонстрацията, Джамбазки предупреди за нови протести.

"Ще направим нови протести, ще продължим да искаме от всяка една власт, без значение дали е местна, дали е общинска, дали е национална, дали е европейска, България, нашето отечество, да продължи да бъде такова", заяви той пред "Таралеж".

Джамбазки определи демонстрацията като непартийна и посочи, че присъстващите са се събрали доброволно, без заплащане или организирано привличане на участници.

Според него протестите имат потенциал да се разрастват, докато исканията на демонстрантите не бъдат изпълнени.

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