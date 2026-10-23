Протест срещу мигрантската престъпност ще се проведе пред Съдебната палата в София

Протест под надслов "Протест срещу мигрантската престъпност - сигурност за българите" е обявен за петък, 23 октомври, от 18:30 ч. пред Съдебната палата в София. Повод за демонстрацията е случаят с двамата български младежи, намушкани пред Националния дворец на културата (НДК) на 16 октомври.

По информация на организаторите обвиняемият за нападението е 23-годишен сирийски гражданин с хуманитарен статут. В публикацията си те поставят въпроса за правната квалификация на деянието и настояват за събиране на всички доказателства и за преценка дали то може да бъде квалифицирано като опит за убийство.

Сред основните искания на протестиращите са по-строг контрол върху миграцията, засилени полицейски проверки в София и други рискови райони, както и по-строги мерки срещу носенето на ножове. Те настояват и за засилен контрол в миграционните центрове, включително за въвеждане на регламентиран вечерен час.

В призива за демонстрацията организаторите критикуват липсата на достатъчно публична информация за случая и настояват институциите и медиите да предоставят повече яснота за развитието му.

Те посочват и друг случай на нападение с нож, за който твърдят, че е извършен от сирийски гражданин в района на автогарата около месец по-рано. Тази информация, както и обстоятелствата около двата случая, следва да бъдат разграничавани от независимо потвърдените факти.

Организаторите обобщават исканията си с призива "Справедливост за пострадалите! Сигурност за българите!".