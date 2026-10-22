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Нападателят на тримата младежи край НДК се изправя пред съда

Нападателят на тримата младежи край НДК се изправя пред съда
БТА

Според разследването обвиняемият първо ударил с глава един младеж, а след това намушкал с нож други двама на 18 и 19 години

Софийският районен съд разглежда мярката за неотклонение на 23-годишния сирийски гражданин, обвинен за нападението над трима младежи в района на НДК.

Прокуратурата настоява той да остане в ареста. Мъжът е задържан за 72 часа.

Той е осъждан, като при нападението е бил в изпитателен срок по предходна присъда.

Инцидентът е от 16 октомври. Според разследването обвиняемият първо ударил с глава един младеж, а след това намушкал с нож други двама на 18 и 19 години.

След нападението се укрил. Той беше задържан в Пловдив.

Двамата ранени са без опасност за живота. 18-годишният беше опериран по спешност в „Пирогов“, а 19-годишният беше настанен във Военномедицинската академия.

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