Нападателят на тримата младежи край НДК се изправя пред съда

Софийският районен съд разглежда мярката за неотклонение на 23-годишния сирийски гражданин, обвинен за нападението над трима младежи в района на НДК.

Прокуратурата настоява той да остане в ареста. Мъжът е задържан за 72 часа.

Той е осъждан, като при нападението е бил в изпитателен срок по предходна присъда.

Инцидентът е от 16 октомври. Според разследването обвиняемият първо ударил с глава един младеж, а след това намушкал с нож други двама на 18 и 19 години.

След нападението се укрил. Той беше задържан в Пловдив.

Двамата ранени са без опасност за живота. 18-годишният беше опериран по спешност в „Пирогов“, а 19-годишният беше настанен във Военномедицинската академия.