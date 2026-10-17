Спор за момиче може да стои зад нападението с нож пред Малкото НДК

Спор за момиче е една от основните версии за нападението с нож в района на Малкото НДК в София, при което пострадаха двама младежи на 18 и 19 години. Това съобщава Inews, позовавайки се на свои източници.

Според информацията конфликтът е бил съпроводен и от обидни реплики, насочени към чужденци, избягали от война. Предполага се, че напрежението между участниците е прераснало във физическа саморазправа, завършила с нападение с нож.

След инцидента в района на НДК са били забелязани полицейски екипи. Засилено полицейско присъствие е имало и пред спешната болница "Пирогов".

Извършителят на нападението продължава да се издирва.

Разследването трябва да установи точните обстоятелства около случилото се, както и дали предполагаемият спор за момиче действително е бил причината за нападението. Към момента тази версия не е официално потвърдена от разследващите органи.