Новини
Търси
Подкаст
Общество

Спор за момиче може да стои зад нападението с нож пред Малкото НДК

Спор за момиче може да стои зад нападението с нож пред Малкото НДК
БТА

Двама младежи на 18 и 19 години бяха намушкани, а извършителят все още се издирва

Спор за момиче е една от основните версии за нападението с нож в района на Малкото НДК в София, при което пострадаха двама младежи на 18 и 19 години. Това съобщава Inews, позовавайки се на свои източници.

Според информацията конфликтът е бил съпроводен и от обидни реплики, насочени към чужденци, избягали от война. Предполага се, че напрежението между участниците е прераснало във физическа саморазправа, завършила с нападение с нож.

След инцидента в района на НДК са били забелязани полицейски екипи. Засилено полицейско присъствие е имало и пред спешната болница "Пирогов".

Извършителят на нападението продължава да се издирва.

Разследването трябва да установи точните обстоятелства около случилото се, както и дали предполагаемият спор за момиче действително е бил причината за нападението. Към момента тази версия не е официално потвърдена от разследващите органи.

Още по темата

Издирват нападателя, наръгал двама младежи в района на Малкото НДК

Издирват нападателя, наръгал двама младежи в района на Малкото НДК

Мъж намушка с нож двама младежи в района на Малкото НДК в София

Мъж намушка с нож двама младежи в района на Малкото НДК в София

35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

Полицията влезе в столичен квартал заради купуване на гласове, акция и в Бургас

Полицията влезе в столичен квартал заради купуване на гласове, акция и в Бургас

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

След изслушването на кандидатите: Прокурорите гласуват за новия ВСС на 24 октомври

След изслушването на кандидатите: Прокурорите гласуват за новия ВСС на 24 октомври

Патриарх Даниил: Света гора не е музей на миналото, а живо училище на вярата

Патриарх Даниил: Света гора не е музей на миналото, а живо училище на вярата

Избраха първите младежки президент и вицепрезидент на България

Избраха първите младежки президент и вицепрезидент на България

НДК представя архитектурата и духовния свят на атонските манастири

НДК представя архитектурата и духовния свят на атонските манастири

Тома Биков: Православните народи могат да бъдат силни само когато са заедно

Тома Биков: Православните народи могат да бъдат силни само когато са заедно

Водещи

Работата пред компютър може да увреди гърба и врата: Как да се предпазим?

Работата пред компютър може да увреди гърба и врата: Как да се предпазим?

  • Преди 2 часа
След изслушването на кандидатите: Прокурорите гласуват за новия ВСС на 24 октомври

След изслушването на кандидатите: Прокурорите гласуват за новия ВСС на 24 октомври

  • Преди 2 часа
Нефтохимик обърна ЦСКА от 0:2 и е на финал за Суперкупата по волейбол

Нефтохимик обърна ЦСКА от 0:2 и е на финал за Суперкупата по волейбол

  • Преди 2 часа
Патриарх Даниил: Света гора не е музей на миналото, а живо училище на вярата

Патриарх Даниил: Света гора не е музей на миналото, а живо училище на вярата

  • Преди 2 часа
Учени изследват потенциала на ванилина за възстановяване на увредени тъкани

Учени изследват потенциала на ванилина за възстановяване на увредени тъкани

  • Преди 2 часа
Треньорът на Лудогорец: Ще бъдем готови за ЦСКА

Треньорът на Лудогорец: Ще бъдем готови за ЦСКА

  • Преди 2 часа
Най-важното от света на 17.10.2026-та г.

Най-важното от света на 17.10.2026-та г.

  • Преди 2 часа
Избраха първите младежки президент и вицепрезидент на България

Избраха първите младежки президент и вицепрезидент на България

  • Преди 2 часа
Юлиян Войнов: Доходите в България са с 23% по-ниски, а млечните продукти - с 30% по-скъпи

Юлиян Войнов: Доходите в България са с 23% по-ниски, а млечните продукти - с 30% по-скъпи

  • Преди 3 часа
Барселона изравни 58-годишен рекорд на Реал Мадрид

Барселона изравни 58-годишен рекорд на Реал Мадрид

  • Преди 3 часа
НДК представя архитектурата и духовния свят на атонските манастири

НДК представя архитектурата и духовния свят на атонските манастири

Тома Биков: Православните народи могат да бъдат силни само когато са заедно

Тома Биков: Православните народи могат да бъдат силни само когато са заедно

  • Преди 3 часа
Два случая в Розино: Санкционираха мъж и майка за съжителство с непълнолетни

Два случая в Розино: Санкционираха мъж и майка за съжителство с непълнолетни

Най-важното от спорта на 17.10.2026 година

Най-важното от спорта на 17.10.2026 година

  • Преди 3 часа
Спор за момиче може да стои зад нападението с нож пред Малкото НДК

Спор за момиче може да стои зад нападението с нож пред Малкото НДК

  • Преди 3 часа