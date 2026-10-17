Издирват нападателя, наръгал двама младежи в района на Малкото НДК

Двама младежи на 18 и 19 години бяха наръгани с нож в района на административната сграда на НДК в петък. Извършителят още се издирва, съобщава БТВ.

Сигналът е получен около 21:30. На място веднага са били изпратени две линейки на Спешната помощ.

Младежите са били с множество прободни наранявания.

Спешните екипи са ги стабилизирали на място и младежите са откарани в „Пирогов“ и ВМА.

18-годишно момче е било откарано с политравма в „Пирогов“. Тази нощ е оперирано и в момента е в стабилно състояние, заявиха от лечебното заведение.