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12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост

12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост
Снимка: Pixabay

Няма наложена мярка на подсъдимите, десетилетие делата са гледани само в събота

Близки на убити баща и син разказаха, че вече 12 години очакват да получат справедливост. Делото стига до последната инстанция - Върховен касационен съд, след което започва отначало, съобщи Нова телевизия. 

Октомври 2014 година. 45-годишният Любомир и синовете му отиват на работа в шивашкото предприятие край Ихтиман. Малко преди да влязат, са нападнати от трима свои съседи. Свидетели на жестокия побой стават техни близки.

Борислав е син на Любомир и свидетел на престъплението. Той ракзава как е видял нападението, което е станало с вили, брадви и ножове. А съпругата на Любомир казва, че убийството е било за пари - 200 лева.

27-годишният Велко издъхва на място, а баща му девет месеца по-късно, след като така и не излиза от дълбоката кома. Подсъдими за двойното убийство са трима мъже от Ихтиман. Софийският окръжен съд ги осъжда на по 13 години затвор. Втората инстанция Софийският апелативен съд увеличава наказанието на по 18 години лишаване от свобода. Делото стига до Върховния касационен съд, но вместо окончателна присъда, делото започва отначало.

Адвокатът на близките на убитите - Траян Радуцов, казва, че делото изобщо не е било разгледано по същество. "ВКС постанови решение с което прие, че присъдата на първа инстанция е постановена от незаконен състав.  През цялото време, през което е текло производството на първата инстанция, една от съдийките е била по майчинство", казва той.

В мотивите на върховните съдии за връщане на делото е записано: "Този съд намира за безспорно установеното, че от първото заседание на 19 февруари 2020 г., когато са събирани доказателства и съдия Великова е била в отпуск поради общо заболяване до 24 април 2023 г. когато е постановена присъдата в състава на Софийския окръжен съд, е участвал съдия, който макар и бидейки такъв, не е имал право да реализира правораздавателна дейност в този период. Следователно присъдата е постановена от числен състав на съда, който не отговаря на заложените в чл.28,ал.1,т.3 от НПК правила и може да бъде счетен за „незаконен“.

Адвокатът посочва:  "Още тогава ми направи впечатление, че всички съдебни заседания се провеждат в събота". Той отбеляза, че са отминали 12 години от датата на престсъплението и 10 от началото на съдебните дела".

Наскоро, делото е започнало изцяло отначало. От разпит на многобройни свидетели.

Иво Найденов е адвокат на един от подсъдимите. Той каза: "Делото на първа инстанция не е по вина на подсъдимите. Делото трябва да се разглежда от законен състав, няма как да си в отпуск, да гледаш дела и то в събота".

Емил Велинов също е адвокат на един от подсъдимите. Той посочи: "Така прецени съставът. В крайна сметка Върховният съд прецени, че съставът е незаконен и затова делото започва от ново. не е заради нас. Аз още на първа инстанция заявих, че съставът е незаконен, делото не трябва да се гледа в събота, но никой не ни послуша. И това е резултатът".

Близките молят за справедливост. Скоро. Дъщерята на убитият Любомир споделя, че всички се страхуват, че виновните са на свобода. "Като кучета ги изтрепаха", допълва тя. "Нека има справедливост за техните души", казва още тя.

А адвокат Радуцов подочва още: "Това е типичен пример за забавено правосъдие. Не е нормално и не е реално толкова продължително време да продължава досъдебно производство и съдебно следствие".

Към настоящият момент наложена мярка на подсъдимите няма. Първоначално са били с домашен арест, който обаче е отменен от съда заради продължителния период от време, който е изминал.

Така 12 години по-късно делото започва отначало. А подсъдимите за двойно убийство са на свобода. 

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