Започна протестът пред Съдебната палата в София срещу мигрантската престъпност

В петък вечерта часове преди края на кандидат-президентската кампания в центъра на София започна протестът срещу мигрантската престъпност. Мотото е: „Не на мигрантската престъпност! Сигурност за българите!“.

Поводът - на 16 октомври в района на малкото НДК двама младежи на 18 и 19 години са нападнати с нож. По случая е обвинен 23-годишен сирийски гражданин с хуманитарен статут. Според организаторите той е бил осъждан и е имал изпитателен срок. Те оспорват квалификацията на обвинението като лека телесна повреда и настояват да се прецени дали има основания за обвинение в опит за убийство. Тези твърдения трябва да бъдат проверени и чрез прокуратурата.

Исканията на организаторите са за по-строг контрол върху миграцията, включително ограничения на законната миграция. Те настояват за повече полицейски проверки в рисковите райони. Искат също:

По-строги мерки срещу носенето на ножове.

Засилен контрол и вечерен час в миграционните центрове.

Преразглеждане на правната квалификация на нападението.

Повече публична информация от институциите.

След като скандираха: "Българи - юнаци!" и "България за българите, чужденците - вън!", протестиращите се отправиха на шествие към НДК.