Над 40 минути закъснение на линейката за най-тежко ранения българин, изчезнали стюарди, влязла със закъснение полиция и нито един задържан. Такива детайли разкриват пред НОВА специалните пратеници на телевизията в Марсилия Ясен Деянов и Кирил Памуклийски по повод нападението срещу привърженици на „Левски” на стадион „Велодром”.

По думите им около 200-300 фенове на „Олимпик” са предприели организирана атака 8-10 минути преди началото на срещата, която е приключила едва във втората-третата минута на мача.

Нападателите са носели прътове, железни тръби, колани, бухалки, бомбички, сигнални ракети, като се говори и за ножове, а един от тях дори е гонел българи с пожарогасител – първо пръскал с него, а след това удрял.

„Сякаш не сблъсъци, а по-скоро побой – дори можем да говорим и за тероризъм, вероятно можем да говорим и за опит за убийство, когато хора са изхвърляни по 5-6 метра надолу и падат на бетона”, заяви Ясен Деянов.

Според него всичко е изглеждало системно подредено, а не хаотично:

„Някой очевидно подаде знак, на спринт тръгнаха заедно, за 1-2 минути се изнесоха и след 1-2 минути почнаха наред да налагат по най-бруталния начин хора, които им се молеха”.

Той описа и случай на мъж, паднал от единия балкон на долното ниво – около десетина метра надолу на бетона, след като е бил удрян и блъскан от френски привърженици, но за щастие, по думите му, човекът е сравнително добре. Деянов е станал свидетел и на видеокадри, на които мъж е прегърнал жена си, а двамата са налагани с колани и тръби.

Жертвите на атаката в основния сектор са били около 20–30, най-много 40 души с най-висока категория билети, част от официалната делегация на „Левски” – предимно хора на средна възраст, жени и деца. При опита си да избягат към гостуващия сектор те се оказали заклещени между клетката с феновете на „Левски”, които се опитвали да им подадат ръка и да ги изтеглят, и стотиците нападатели от Марсилия.

Ясен Деянов уточни, че под претекст да гарантира сигурността, френският клуб е съкратил билетите за „Левски” с 85% – от близо 3500 до едва 500, но въпреки това безопасността не е била осигурена.

Кирил Памуклийски потвърди, че един от членовете на делегацията, пътувал с чартъра на отбора, е много тежко пострадал, с черепно-мозъчна травма, и остава в болница.

„Показаха ни снимки от неговото състояние – в момента, в който ги видяхме тези снимки, направо бяхме шокирани”, каза той.

По думите му медицинската помощ на стадиона се е забавила драстично.

„Най-тежко раненият човек от феновете на „Левски” – линейката го е закарала от стадиона към болницата с над 40 минути закъснение. Тоест той 40 минути е бил в тежко състояние там – в коридорите, на носилка”.

Памуклийски посочи и липсата на адекватна охрана в секторите.

Освен това Памуклийски отбеляза, че бързото придвижване на нападателите от сектора зад едната врата почти до другата врата не би било възможно, ако някой не им е отворил разделителните врати.

Ясен Деянов съобщи че все още няма нито един задържан, а във френската преса и в позицията на „Олимпик” случилото се се описва просто като „сблъсъци”, без да се споменават агресия и насилие.

Пратениците на НОВА посочиха, че напрежението е започнало още предната вечер, когато в града е имало трима пострадали българи, двама от които са били приети в болница. По разкази на фенове привърженици на „Олимпик” са правели хайки в града и дори са викали „Само Левски”, за да провокират отговор и да разпознаят българите.

Кирил Памуклийски разказа и как нападателите са стигали до хотелите на българските привърженици: „Феновете се придвижват от хотел до едно място най-често с Uber в Марсилия и се оказва, че част от шофьорите на тези коли са пуснали локацията на хотелите на феновете на „Левски” в групи на „Марсилия”. И по този начин са ги били открили”.

Ясен Деянов допълни, че по данни на пострадали фенове в атаката са участвали и гръцки привърженици на АЕК (Атина), пътували организирано от Италия към Марсилия след мач на тима им в Шампионската лига.