Украинският президент Володимир Зеленски обвини САЩ, че бавят доставките за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и не оказват достатъчен натиск върху Русия в мирните преговори. В интервю за Би Би Си в Киев той заяви, че Украйна изпитва сериозен недостиг на ракети за прехващане на балистични цели, докато руските удари срещу украински градове и инфраструктура стават по-чести и по-смъртоносни.

„Недостигът на тези ракети се измерва в човешки животи“, каза Зеленски. Той изрази разочарование, че Вашингтон е насочил вниманието си към Близкия изток. По думите му украинските сили вече успяват да свалят около 70% от най-бързите руски дронове, но недостигът на ракети за прехващане на балистични цели остава сериозен.

Киев настоява за по-силен натиск върху Москва

Последният кръг от преговорите с американско посредничество в Абу Даби по-рано през ноември приключи без видим напредък. „Колкото повече научаваме, толкова повече проблеми изникват“, коментира Зеленски. Той очаква разговорите да се подновят през декември, но по думите му все още не е ясно дали в тях ще участват европейски преговарящи, както обявиха американските пратеници. Според Би Би Си Кремъл изглежда се противопоставя на участието им, а публичните позиции на Москва сочат връщане към първоначалните ѝ твърди искания.

В четвъртък Доналд Тръмп написа в Truth Social, че на срещата си с Владимир Путин в Китай миналата седмица е призовал Русия да прекрати военната агресия срещу територии в Европа. Американският президент заяви, че според него има реална възможност за мирно споразумение с Украйна.

Зеленски призова САЩ да използват влиянието си, за да окажат натиск върху Москва. „Когато се опитваш да бъдеш напълно неутрален спрямо агресора, това означава, че подкрепяш и жертвите, и агресора. Това не е правилно“, каза той. Вашингтон защитава неутралната си позиция като част от усилията за постигане на трайно споразумение, отбелязва Би Би Си.

Украинският президент определи като „странна“ и публикацията на Тръмп със снимка, на която прегръща Путин и го нарича „мой приятел“. „Той е агресор и убиец. Не може да ти бъде приятел. Просто не може“, заяви Зеленски. Той сравни това с твърдение за приятелство с Адолф Хитлер по време на Втората световна война.

Киев се готви за тежка зима

Зеленски потвърди, че достъпът до сателитната мрежа Starlink и военната ѝ версия Starshield остава ограничен в окупираните райони на Украйна. Украински екипи за противовъздушна отбрана са съобщили пред Би Би Си, че техните дронове прехващачи вече не успяват да настигат руските „Шахед“, които така навлизат по-дълбоко в страната. На въпрос кой е взел решението за ограниченията Зеленски отговори, че от техническа гледна точка то е на SpaceX, но не знае кой носи политическата отговорност.

През последните седмици Украйна също засили ударите си по руски цели на далечни разстояния, включително по петролни рафинерии и кораби, превозващи оръжие или гориво. Италианският премиер Джорджа Мелони предупреди, че ударът, при който тази седмица беше потопен руски военен кораб в пристанище в Източна Либия, рискува да пренесе войната в Средиземно море. Зеленски определи кораба „Меркурий“ като оправдана военна цел. Той призна, че подобни операции са опасни, и заяви, че украинските сили съгласуват действията си с партньорите си, без да уточни с кои.

В Киев последните руски удари са били насочени и срещу мостове над Днепър, очевидно в опит да бъдат прекъснати връзките между двата бряга, отбелязва Би Би Си. Прекъсванията на тока оставят части от столицата на тъмно. Някои жители вече са напуснали града за зимата, а част от предприятията са затворили заради растящите разходи след ударите по енергийната и транспортната инфраструктура.

„Хората могат да си тръгнат, но ние ще се опитаме да защитим столицата си с всички възможни средства. Нуждаем се от столицата си. Без столица няма държава“, каза Зеленски.