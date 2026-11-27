Проливни дъждове, силни ветрове и крайбрежни наводнения нарушиха пътуванията за Деня на благодарността в САЩ. Само в четвъртък са отменени 460 полета, а други 2508 полета до, от и в рамките на страната са закъснели, съобщи Би Би Си, позовавайки се на данни на FlightAware. Към вечерта над 980 000 домакинства са били без електричество.

Бурята засегна части от Средния запад и североизточните щати. В източната част на страната поривите на вятъра достигнаха около 113 км/ч. Губернаторът на Ню Джърси Майки Шерил обяви извънредно положение, след като няколко крайбрежни населени места бяха наводнени. Губернаторът на Ню Йорк Кати Хокъл въведе извънредно положение за град Ню Йорк, Лонг Айлънд и окръг Уестчестър. Традиционният парад на Macy’s за Деня на благодарността в Ню Йорк беше отложен за събота.

В Мериленд силният вятър наложи затварянето на мостове, а местният ВиК оператор призова близо 2 млн. абонати да използват вода само за основни нужди заради прекъсвания в електрозахранването. В Делауеър вълните заляха части от крайбрежната алея. Вашингтон отбеляза най-дъждовния Ден на благодарността, откакто се води статистика, а при покачването на водата бяха залети писти на летище „Роналд Рейгън“.

Сред най-засегнатите от прекъсванията на тока са Пенсилвания, Вирджиния, Мериленд и Ню Джърси. Енергийните дружества във Вирджиния и Ню Джърси предупредиха, че възстановяването на захранването на места може да отнеме дни, тъй като екипите трябва да изчакат безопасен достъп до повредените участъци. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще обмисли отпускането на извънредни средства за източното крайбрежие.

Високи приливи затрудниха движението и в Калифорния

На западното крайбрежие Националната метеорологична служба предупреди за поредица от тихоокеански бури с дъжд, сняг в планините и силен вятър. На места по калифорнийското крайбрежие приливът можеше да надхвърли 2,4 метра в четвъртък. Такива нива вече бяха отчетени в Сан Диего и Лос Анджелис по-рано през седмицата. Amtrak отмени няколко влака по крайбрежната линия Pacific Surfliner заради проблеми по трасето, причинени от високите приливи.

В Маями част от закъсненията продължиха и в четвъртък, след като товарен самолет на FedEx излезе извън пистата при кацане предната вечер. Летището за кратко затвори всички писти с изключение на една. От компанията съобщиха, че няма пострадали и че съдействат на разследващите.

Според прогнозата на Американската автомобилна асоциация (AAA) 81,5 млн. души ще пропътуват поне 80 км от дома си в рамките на седемдневния период около Деня на благодарността.