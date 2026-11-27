16-годишно момче удари с юмрук 57-годишен служител на филиала на Спешна помощ в град Искър. Атаката е станала през нощта, а нападателят е задържан за 24 часа.

Младежът пристигнал в пункта, придружен от близък, в ранните часове на 26 ноември в състояние на сериозно алкохолно опиянение и с порезна рана на ръката. Още при първоначалния контакт с медицинския екип към служителите били отправени словесни нападки. Това разказа директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Плевен д-р Александър Тодоров пред Нова телевизия.

Въпреки агресивното поведение медиците оказали необходимата помощ и успели да спрат кървенето и да превържат раната.

„Шофьорът, който е бил там, подпомагайки екипа, за съжаление бива ударен от въпросния пациент“, разказа директорът на ЦСМП – Плевен.

По думите му ситуацията била овладяна след бързата намеса на полицията от районното управление.

„Ако е била сама лекарската асистентка, не искам да си помислям какво би могло да се случи“, коментира той.

Пострадалият шофьор е в добро състояние и няма сериозни наранявания.

„За съжаление обаче, остава една горчивина от това, че ни нападат, докато си вършим работата“, каза още д-р Александър Тодоров.