Липсата на съгласие и неприемането на седемгодишната бюджетна рамка на ЕС обсъдиха в студиото на БНТ бившият зам.-външен министър Любомир Кючуков и бившият зам.-военен министър Йордан Божилов.

"Това, което се случи, не беше изненада. Изненада беше как се случи. От самото начало беше ясно, че няма как да се постигне съгласия по многогодишната финансова рамка на ЕС в тези коренноразлични позиции на отделните страни", каза Кючуков.

Йордан Божилов изтъкна липсата на единно виждане в Европа как трябва да приключи войната в Украйна, кои са факторите, които да я приключат, какъв да бъде мира. "Ако погледнем - миналия век най-големите катастрофи в Европа са били провокирани от лош мир", каза Божилов.

Той заяви, че няма да има отделен фонд "Черно море", засягащ сигурността в тази акватория.

Кючуков заяви, че е скептичен към тезата: "по-добре "добра война", отколкото "лош мир".

"Фон дер Лайен изтъкна в речта си, че Европа досега е дала 235 млрд. евро на Украйна. Когато говом за европейски бюджет, говорим за милиарди, за трильони. В новия бюджет на ЕС се предвиждаше Украйна да получи 100 млрд., които са т.нар. "резерв". Второ - 55 млрд., които се заделят за плащане на лихвите. Трето - стигаме до нещо, за мен доста странно, наречено "инструмент за мир", по който се финансират военните действия. Там има 30 млрд. Украйна има достъп и до друг фонд, който е над 200 млрд., свързан с разширяване, реконструкции и т.н. Тези средства са предвидени към момента за Украйна като помощ.

Освен тях имаме и много сериозни средства за сигурност и въоръжаване на европейските държави - за иновации над 700 млрд. евро. Значителна част от тях е насочена за сигурността.

Имаме 5%-но искане да се дава за сигурност в рамките на НАТО от националните бюджети. Това вече е въпрос на политика, не на сигурност", каза Кючуков.

"30% от ЕС имат различни виждания как трябва да става помощта за Украйна. Три страни не участват във военни разходи - Австрия, Ирландия и Малта", обясни Кючуков възможността парите, които България ще даде за Украйна, да отидат само за граждански цели. Парите, които те дават, отиват за невоенни цели, заяви Кючуков за заема за Украйна.

Други три страни не се включиха в предишния заем, допълни Любомир Кючуков.

Полша не участва в програмата Пърл. България успя на много ранен етап да договори този компромис, за да не се решава той извън нея, допълни дипломатът и каза, че е ясно, че правителството ще бъде атакувано.

Според Кючуков Европа ще има бюджет, но той ще доведе до допълнителни много сериозни проблеми в рамките на Съюза, включително и в тяхното социално отражение.