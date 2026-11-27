Подобна агрисия като тази, упражнена над българи в Марсилия на футболния мач, излиза извън полето на спорта. Трябва и държавата на политическо ниво да реагира. Държавата трябва да поиска от Франция ясно разследване, да се установят виновните и да се вземат мерки. Това заяви бившият зам.-външен министър Любомир Кючуков.

Той отчете, че имаме реакция на президента и премиера, която ще бъде предадена по дипломатически път на френските власти.

Според Йордан Божилов от Софийския форум за сигурност виждаме радикализация. "Още преди 10 г. публикувахме сборник "Радикализмът и младите", тогава изтъкнахме ислямския радикализъм. Сега виждаме все по-голяма радикализация от десни, от леви. Много са факторите, те са обществени, те са и лични", каза Божилов.

"Понякога икономическата и финансовата несигурност също пораждат радикализъм", допълни Йордан Божилов.