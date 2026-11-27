Френският президент Еманюел Макрон осъди категорично актовете на насилие срещу български фенове на ПФК „Левски“ по време на футболен мач в Марсилия, предаде Франс прес, като се позова на изявление на Елисейския дворец.

"Подобни прояви на насилие „нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство“ и френският президент увери българския премиер Румен Радев, с когото разговаря в рамките на европейска среща на върха в Брюксел, „че тези действия няма да останат ненаказани“, посочи администрацията на Макрон, предава БТА.

По-рано премиерът Румен Радев заяви във Фейсбук, че е разговарял с президента Макрон за нападението срещу български граждани преди мача на ПФК „Левски“ в Марсилия.