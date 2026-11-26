Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов осъди нападенията над привърженици на Левски в Марсилия и настоя за незабавна реакция от българските власти и УЕФА.

В публикация в социалните мрежи Борисов изрази възмущението си от кадрите с насилие срещу българските фенове, включително на самия стадион.

"Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия! Българи отиват да подкрепят любимия си отбор, а стават жертва на брутална агресия, включително на самия стадион!", написа той.

Бившият премиер постави въпроса за отговорността на френската полиция, организаторите на срещата и Европейската футболна централа.

"Къде е френската полиция? Къде е охраната на стадиона? Къде е УЕФА?! Как е възможно да знаеш предварително за опасността и да допуснеш подобно насилие?!", попита Борисов.

Той настоя българското правителство незабавно да поиска обяснение от френските власти и да потърси отговорност за случилото се.

"Очаквам УЕФА да наложи най-тежките наказания на Олимпик Марсилия, защото видяхме сянката на стадион "Хейзел"!", заяви лидерът на ГЕРБ.

С думите си Борисов направи препратка към трагедията на стадион "Хейзел" в Брюксел през 1985 г., когато при безредици преди финала за Купата на европейските шампиони между Ливърпул и Ювентус загинаха 39 души.

Борисов изрази солидарност с привържениците на Левски и пожела бързо възстановяване на пострадалите.

"На терена можем да бъдем съперници, но когато посягат на българи, трябва да бъдем единни!", подчерта той.

"Никой няма право да бие и унижава български граждани. Никой и никъде! Кураж! С вас съм!", завърши публикацията си Бойко Борисов.