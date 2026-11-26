Селекционерът на националния отбор по баскетбол Любомир Минчев не остана доволен от представянето на отбора при трудната победа с 87:84 над Дания в "Арена София". Двубоят беше от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

"Първо, най-важното е да победим. Ние победихме с не толкова добра игра, но винаги е важно в такава ситуация, когато един отбор не играе добре, да успее да спечели. Не съм доволен от защитата и прехода ни в защита. Получихме лесни точки, над 20 от бърза атака. Това е нещо, което помогна на Дания. Коренно различен мач от Румъния, но важното е, че победихме“, заяви Минчев.

„Няма умора, няма оправдания. Те са с чисто нов треньор. Няма оправдания за това, просто изиграхме слаб мач. Няма време за работа или анализ, защото играчите стават и си заминават. Ще се съберем чак за следващия кръг, а той е след три месеца. Успяхме да запазим предимството от победата в Румъния и днес да го затвърдим“, допълни селекционерът.

Минчев коментира и представянето на Александър Везенков, който късно снощи имаше мач с клубния си Олимпиакос в Евролигата. "В последните дни се изговориха страшно много суперлативи за Сашо Везенков. Всичко до едно е вярно. Видимо беше уморен, не беше свеж. Независимо от това той пак си остана основният двигател в нападение. Той реализира и създаде положения за съотборниците си. Направи това, което чувства като свое задължение и желание. Знам, че беше уморен, но важен е крайният успех".

Той благодари и на феновете, които напълниха "Арена София". "Залата наистина беше пълна. Изключително се радвам на това нещо. Благодарни сме за тази подкрепа. Радваме се, че успяхме да вкараме важната тройка накрая и хората да си тръгнат доволни с една победа.“

„Това, което стана днес, се дължи на усилията на всички около отбора. Ние като треньори и играчи имаме по-малък принос за това. Хората, които организират всичко, имат най-голяма заслуга“, завърши Любомир Минчев.