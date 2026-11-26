Националният отбор по баскетбол на България победи Дания с 87:84 (28:26, 23:18, 20:25, 16:15) като домакин в препълнената „Арена София" във втория си двубой от група D във втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство за мъже през 2029 година. Българите записаха втори пореден успех в групата, докато Дания допусна второ поражение.

За националите това бе завръщане за официален мач в столицата след повече от 12 години. Българският представителен тим за последно игра в София на 24 август 2014 година, когато посрещна Черна гора в зала "Универсиада".

Националите ще посрещнат Румъния в следващия си мач на 25 февруари догодина, а три дни по-късно ще гостуват на Дания в последния си двубой от групата.

Селекционерът Любомир Минчев избра в стартовата петица да започнат капитанът Павлин Иванов, Константин Тошков, Борислав Младенов, Йордан Минчев и Александър Везенков. За Везенков това бе втори мач в рамките на 24 часа, след като снощи игра за клубния си тим Олимпиакос при победата над Апоел Тел Авив в Евролигата.

Българите бързо натрупаха аванс от 13 точки в началните пет минути, повеждайки с 20:7 след точни стрелби на Борислав Младенов, Йордан Минчев, Павлин Иванов и Александър Везенков. Последва добра серия за гостите, които в следващите три минути съкратиха пасива си до 1 точка при 22:21. Датчаните изравниха за 24:24 при оставаща минута от първата четвърт, която приключи при 28:26 в полза на България.

Националите задържаха водачеството през втория период, като поддържаха разлика 5-7 точки. Тройка на Александър Везенков направи резултата 45:37 три минути преди края на първото полувреме, завършило при 51:44 в полза на българския тим.

На почивката две именити фигури в родния баскетбол - Владимир Боянов и Пандо Пандов, получиха специални символични златни топки от президента на БФБаскетбол Константив Папазов за приноса им към играта у нас.

Проведе се и демонстрация по адаптиран баскетбол на Специалния отбор на Пловдив с треньор Тина Димитрова. Така бе отбелязана Седмицата на Спешъл Олимпикс, чието издание тази година протича под мотото "Стойността на треньора".

Преднината на националите стана 10 точки при 54:44 след кош на Борислав Младенов на старта на второто полувреме. Датчаните намалиха дистанциятадо 5 точки, България отново дръпна с 9 при 63:54 в средата на третата част, но съперникът отново се доближи и дори стигна до обрат при 64:63 след петата тройка на Оскар Йоргенсен в мача. Националите бързо си върнаха предимството с точни наказателни удари на Йордан Минчев и кош на Александър Везенков за 68:64, а след 30 минути игра резултатът бе 71:69.

Българският състав задържа водачеството, но гостите се възползваха от някои пропуски на националите и добрата си стрелба от далечна дистанция, запазвайки близка разлика. Силвестър Педерсен доближи Дания на точка - 80:79 при оставащи по-малко от пет минути, а гостите поведоха при 83:81 две минути преди края на двубоя. Педерсен направи аванса на гостите 84:81, но в ответната атака Александър Везенков реализира кош и наказателен удар за равенство 84:84 при оставаща минута от редовните 40. Последва неуспешна атака за датчаните, тройка на Константин Тошков за 87:84 в полза на България 28 секунди преди финалната сирена и пропуск на Дания при последната стрелба в мача.

Александър Везенков за пореден път бе с ключов принос за победата, реализирайки 27 точки, 6 борби и 3 асистенции.

Борислав Младенов отбеляза 14 точки, а Йордан Минчев завърши с дабъл-дабъл от 13 точки и 10 борби.

За гостите се отличи Оскар Йоргенсен с 21 точки, от котио седем тройки от 11 опита.