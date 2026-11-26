Увеличаването на глобите и санкциите в данъчните закони няма връзка със Закона за въвеждане на еврото в България и няма да засегне гражданите и бизнеса, които изпълняват коректно данъчните си задължения. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на парламентарните дебати на второ четене по промените в Закона за местните данъци и такси.

По думите ѝ по-високите санкции са насочени към нарушения като укриване и невнасяне на данъци, неотчитане на обороти и неиздаване на касови бележки.

"Тези физически лица и бизнеси, които са коректни към фиска, няма да бъдат засегнати от актуализацията на глобите", подчерта Петкова.

Тя обясни, че част от санкциите не са променяни повече от две десетилетия, през които натрупаната инфлация е достигнала 116%.

Затова глобите, които не са актуализирани през последните 20 години, се увеличават със 100%. За санкциите, определени между 2017 и 2020 г., се прилага съответният процент на инфлация, а въведените през 2024 и 2025 г. се превалутират по официалния курс от 1,95583 лева за евро.

Според заместник-министъра целта е да бъде възстановена превантивната функция на санкциите и да се ограничи укриването на данъчни задължения.

Петкова коментира и предложеното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти. Тя посочи, че оценките не са актуализирани от 2008 г., а базисните стойности, използвани при изчисляването им, датират от 1997 г.

По думите ѝ данъчната оценка се определя по формула, която отчита и местоположението на имота. Значителна част от имотните сделки се изповядват на стойности, съобразени с данъчната оценка, вместо с пазарните цени, което според нея води до по-ниски данъчни приходи.

Предложенията за по-високи глоби предизвикаха остри спорове в Народното събрание.

По-рано депутатите одобриха увеличаване на санкциите в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, срещу което възразиха представители на ДПС, "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Опозицията разкритикува и удвояването на част от глобите в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за местните данъци и такси.

Особено недоволство предизвикаха предложенията, при които числовият размер на санкцията остава непроменен, но валутата се заменя от левове в евро. Това на практика води до почти двойно увеличение на стойността на глобата в левова равностойност.

От Министерството на финансите защитават промените с необходимостта от осъвременяване на санкциите и по-ефективен контрол върху спазването на данъчното законодателство.