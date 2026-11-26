За да бъдат принудени премиерът Румен Радев и президентът Илияна Йотова да подадат оставки, на улицата трябва да излязат поне 50 хиляди души. Това заяви гражданският активист Манол Глишев в интервю за ТАРАЛЕЖ по време на организирания от него протест в София.

Глишев посочи две основни причини за демонстрацията - бюджета за 2027 г. и външната политика на правителството, която според него създава сериозни рискове за националната сигурност.

"Първата е бюджетът, разбира се, защото всички ще обеднеем и огладнеем тази зима. Тия, които са гласували за Радев, ще го усетят първи, защото са най-бедни, горките", заяви той.

Според организатора на протеста външнополитическите действия на Румен Радев са противоречиви и могат да доведат до тежки последствия за България.

Глишев предупреди за опасност от вътрешно напрежение, като изрази опасения, че проруски паравоенни организации биха могли да бъдат активизирани от Москва.

"За съжаление има реален риск от гражданска война, защото в България има проруски паравоенни организации, които са способни при заповед за активизиране от Кремъл да започнат насилие в България", заяви активистът.

Той постави акцент и върху сигурността в Черно море, като предупреди за възможни заплахи срещу корабоплаването и последиците им за българската икономика.

"Блокиране на нашето Черноморие, реално никакво корабоплаване, огромни финансови загуби, продължаване, задълбочаване на бедността. Тоест причините са две. Едната са парите, а другата е сигурността", обобщи Глишев.

На въпрос на ТАРАЛЕЖ дали очаква Румен Радев да подаде оставка при наличието на парламентарно мнозинство от 131 депутати и президент, свързан с неговата политическа сила, организаторът на демонстрацията отговори отрицателно.

"Не, веднага - не. За да се случи това нещо, Радев да си подаде оставката и да си подаде оставката и президентката му - защото тя е много важно също да се разкара - тук трябва да сме поне 50 хиляди човека. Тоест тук трябва да е като миналата зима", заяви той.

Според Глишев постигането на подобна мобилизация е трудно, но общественото недоволство може да се засили заради икономическата ситуация.

"Целта е да останем в Европа, а не да отидем към Евразия", подчерта той.

ТАРАЛЕЖ го попита и дали очаква подкрепа от парламентарната опозиция, включително от "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

"Не, не очаквам. Тия хора си имат свои проблеми, свои задачи и свои идеи. Аз не разчитам за нищо на тях. Според мен те са късогледи хора", отговори Глишев.

По думите му по-голям потенциал за разрастване на протестите има сред гражданите, които не участват в изборите или са загубили доверие в политическите партии.

"По-скоро смятам, че хората, които не гласуват, хората, които вече са разочаровани, те могат да се събудят, защото гладът е голям учител", заключи Манол Глишев пред ТАРАЛЕЖ.