Моделът "Пеевски - Борисов" се е превърнал в модела "Пеевски - Борисов - Радев". Това заяви лидерът на гражданското сдружение БОЕЦ Георги Георгиев в интервю за ТАРАЛЕЖ по време на протеста срещу премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова в София.

По думите му основното искане на демонстрацията е отстраняването на двамата от властта, като мотивите за това са свързани с предполагаеми корупционни практики и злоупотреби с власт.

"Тези, които уж трябваше да се борят срещу мафията, трябваше да се борят срещу корупцията, де факто те са част от същия модел. Просто моделът "Пеевски - Борисов" се превърна в модела "Пеевски - Борисов - Радев". Те са си едно", заяви Георгиев.

Той съобщи, че по-рано през деня БОЕЦ е провело пресконференция пред Министерството на вътрешните работи, на която са били представени нови твърдения за корупционни схеми и злоупотреби с власт.

Според Георгиев в тях са замесени вътрешният министър Иван Демерджиев и други високопоставени представители на администрацията на Радев. Тези обвинения са твърдения на БОЕЦ и не са установени с окончателен съдебен акт.

На въпрос на ТАРАЛЕЖ дали очаква премиерът да подаде оставка при наличието на парламентарно мнозинство от 131 депутати и президент, свързан с неговата политическа сила, Георгиев отговори, че не вярва това да се случи доброволно.

"Точно преди една година предишното мнозинство имаше повече от 131 депутати и си замина. Така че броят на депутатите вероятно е важен в техните глави", коментира той.

Според лидера на БОЕЦ единственият начин за политическа промяна е засилването на обществения натиск.

"Вярвам обаче, че можем да постигнем това чрез граждански натиск. Разобличаване на тези измамници и провокиране в гражданите", заяви Георгиев.

Той отправи и призив към гражданите:

"Хора, като виждате тези разследвания и тези разкрития, не се отчайвайте, не се отвращавайте, разгневете се! И с натрупването на този гняв ще дойде и резултатът."

ТАРАЛЕЖ попита Георгиев и дали очаква подкрепа от парламентарната опозиция, по-конкретно от "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

"Ако са истинска опозиция, би трябвало по презумпция да подкрепят тези граждански действия. В противен случай те или са срещу това вредно според нас управление, или подкрепят това управление. Там не може да гласуваш "въздържал се". На площада няма "въздържал се"", заяви той.

Журналистът на ТАРАЛЕЖ припомни, че ПП-ДБ са участвали в гласуването за новия Висш съдебен съвет заедно с депутатите от управляващата "Прогресивна България", и попита дали Георгиев очаква подкрепа от Асен Василев и Божидар Божанов.

"След днешните разкрития на БОЕЦ, хайде да видим как ще реагират и дали ще реагират. Защото ако сега замълчат, значи не издържат теста", отговори той.

Георгиев коментира и избора на нови членове на Висшия съдебен съвет, като посочи, че познава лично Андрей Янкулов и Емил Дечев и има положително мнение за тях.

"Те си носят отговорност за своите решения и за своите гласувания. Кандидатите, които издигнаха - познавам ги и лично, окей са. Имам предвид и Янкулов, и Дечев", заяви той.

В заключение лидерът на БОЕЦ призова ПП-ДБ да се присъединят към гражданското недоволство срещу управлението.

Според него след гласуването за ВСС политическата формация трябва ясно да покаже дали ще действа като опозиция на правителството на Румен Радев.