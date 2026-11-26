Народното събрание одобри на второто четене законопроект за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, който предвижда еднократен данък върху свръхпечалбата за компании в определени икономически сфери. Това предаде БТА. В обсега на данъка попадат банките, застрахователните дружества, телекомите, обменните бюра, компаниите за бързи кредити и търговци на храни. Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2026 г.

Данъчната основа за облагане с данък върху свръхпечалбата на компаниите ще бъде разликата между данъчната печалба за 2027 г. и средната стойност на данъчните печалби за периода от 2020 г. до 2025 г., увеличена с 20 %. Данъчната ставка на данъка върху свръхпечалбата е 33 %.

При търговците на храни, продаващи на крайни потребители, прагът на нетните приходи от продажби се увеличава петорно - ще се облагат компании с приходи от поне 25 млн. евро към края на декември 2027 г. За укриване или невярно посочване на данни за данъка са предвидени глоби от 100 000 до 500 000 евро.

Ставката за "данък уикенд" ползване на служебни активи за лични нужди скача от 3% на 7%. Прагът за признаване на данъчни дълготрайни активи се вдига от 700 лв. на 1000 евро. Срокът за пренасяне на данъчни загуби се удвоява от 5 на 10 години (при ограничение до 70% от положителния финансов резултат). Въвежда се ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура.

По време на дебата Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС коментира, че се предлага да отпадне данък свръхпечалба, след като видяхме какво каза Европейската централна банка (ЕЦБ). "Сметката ще я платят българските граждани, защото ще намери в отражение в размера на лихвите и таксите, добави тя. Според нея данък 7% върху ваучерите за храна също е неоправдано. Петкова определи увеличаването от 3 на 7 % данък "уикенд“ като лоша стъпка. Нашето предложение е всички тези разпоредби, които утежняват българския бизнес да отпаднат", посочи Теменужка Петкова.

"Предлагаме данък "уикенд“ да се запази на ставка от 3%. Ще нарасне административната тежест за работодателите и ще бъде трудно проследимо, каза Айтен Сабри от ДПС. Предлагаме данъкът върху свръхпечалбата да отпадне, защото това намалява предвидимостта на данъчната среда за българските и чуждестранните инвеститори и може да рефлектира върху крайната услуга", допълни тя. По думите ѝ облагането на ваучерите за храна ще рефлектира директно върху джоба на работещите и е редно да бъде обложено.

Богдан Богданов от "Продължаваме промяната" (ПП) посочи, че кръгът на засегнатите компании се стеснява, което показва че намерението на правителството да събере 800 млн. евро в бюджета най-вероятно няма да се случи. "Според нас начинът по който е структуриран данък свръхпечалба няма да сработи и нашият апел е той да отпадне", заяви той.

"Държавата не ограничава бизнеса, тя дава всички стимули. Правителството работи денонощно за привличане на нови инвеститори, репликира Здравко Марков от "Прогресивна България" (ПБ). Запазваме основните данъчни ставки и плоския данък, който е 10%. Започваме да въвеждаме и ускорена амортизация за активи", добави колегата му Милен Трифонов.

Мартин Димитров от "Демократична България" постави въпрос по какви критерии са избрани секторите за начисляване на данъчна печалба. "Защо в бюджета има 1,05 млрд. евро, които не е ясно за какво са, а посягате върху ваучерите за храна", попита той. "Удвоявате глобите без всякакви мотиви, това е нечестен ход спрямо вашите избиратели, добави Димитров."

Асен Василев от ПП коментира, че с вдигането от 3 на 7% всеки човек, който ползва служебния си автомобила през уикенда трябва да пусне пътен лист, с който да докаже, че го е ползвал за бизнес цели, а не за лични цели. "По този начин създавате огромна бюрокрация и тормоз на бизнеса, каза той. Бъркате като удвоявате глобите без никакви мотиви", заяви Асен Василев и критикува управляващите, че приемат превалутирането на глобите да стане не по официалния курс по Закона за въвеждане на еврото.

Константин Проданов от ПБ каза, че Законът за еврото приключи, не действа вече и той няма касателство към определяне на глобите и способността на парламента да определя такива глоби, каквито смята за необходими. "Това, което правите е грубо нарушение на Закона за въвеждане на еврото", репликира го Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

"Щетата, която ще се наложи на гражданите е огромна. С това няма да напълните бюджета, а ще дадете възможност за репресии", смята Димо Дренчев от "Възраждане“.