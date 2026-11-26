Отборът на Маркус Гиздол ще търси първата си победа в основната фаза на турнира. Двубоят бележи завръщането на “червените” на стадион “Българска армия” за европейски мач след тригодишна пауза. Това ще бъде и първата среща от евротурнирите на стадиона след обновяването му.

Трабзонспор пристига в София с Мохамед Салах в състава си. Турският отбор наскоро записа убедителна победа над Галатасарай, а полузащитникът Фабиньо заяви преди мача, че целта на тима е да завърши в първата осмица.

Срещата е тази вечер, 26 ноември, от 22:00 часа българско време на стадион “Българска армия” и ще бъде предавана пряко по bTV Action и онлайн във VOYO.

Предмачовото студио започва в 21:15 часа, 45 минути преди първия съдийски сигнал. То ще се излъчва на живо от стадиона.

Заради късния начален час софийското метро ще работи с удължено работно време по всички четири линии. По нощните автобусни линии N1 и N2 ще се движат автобуси с по-голям капацитет.