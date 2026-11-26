Йеменските бунтовници хути са атакували петролна рафинерия на саудитската компания „Сауди Арамко“ в град Джазан. Това съобщи оглавяваната от Саудитска Арабия военна коалиция, която воюва срещу подкрепяната от Иран групировка, предаде Ройтерс.

Нападението е извършено ден след като хутите атакуваха най-голямата петролна рафинерия в Саудитска Арабия. Съоръжението в Джазан се намира в югозападната част на страната, близо до границата с Йемен.

Впоследствие военната коалиция съобщи, че е унищожила установка за изстрелване на балистични ракети в йеменския пристанищен град Ходейда. Според нея съоръжението е било използвано от хутите при атаката срещу рафинерията.

По-рано коалицията предупреди, че ударите срещу цивилни и гражданска инфраструктура ще получат решителен военен отговор.

Ден преди това хутите поеха отговорност за нападения срещу Рас Танура, където се намират най-голямата петролна рафинерия в Саудитска Арабия и ключов терминал за износ на суров петрол, както и срещу пристанищата Джеда и Джазан на Червено море.

Според съобщение на коалицията противовъздушната отбрана е прехванала четири дрона над Рас Танура и е унищожила още един в близост до пристанището на Джеда.

Хутите контролират най-гъсто населените райони на Йемен, включително столицата Сана. От юли, когато гражданската война в страната отново се изостри на фона на разрастването на конфликта между САЩ и Иран, групировката засили нападенията с ракети и дронове срещу саудитски летища, петролни съоръжения и административни обекти.