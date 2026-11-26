Полицейски служители са намерили 40-годишната Биргюл Джеват Шабан от с. Осеновец, община Венец, област Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Жената е установена по черен път между селата Осеновец и Венец.

Биргюл Шабан е била в неизвестност, след като бе напуснала дома си между 21:00 ч. на 25 ноември и 03:00 ч. на 26 ноември. Издирвана е по молба на близките ѝ. Шабан неведнъж е напускала дома си, откривана е в различни населени места в област Шумен, в Дулово и с. Стефан Караджа.