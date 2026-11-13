Николай Пелтеков: Задържан е израелският гражданин, издирван за убийството на 83-годишен преподавател
32-годишният мъж е арестуван след международно издирване, предстои процедура по предаването му на българските власти
Израелската полиция задържа 32-годишен мъж, издирван във връзка с убийството на 83-годишен университетски преподавател в София. Информацията беше потвърдена от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков.
По думите му българските власти са получили информация за ареста чрез Интерпол и дирекция "Международно оперативно сътрудничество" на МВР.
"По канала на Интерпол и дирекция "Международно оперативно сътрудничество" получихме информация, че днес е задържан израелският гражданин", съобщи Пелтеков пред журналисти.
Мъжът е задържан в Израел, като според местния вестник "Йедиот Ахронот" става въпрос за 32-годишен жител на град Бат Ям, заподозрян в участие в убийството.
Директорът на СДВР благодари на израелските служби за оказаното съдействие.
Предстои българските и израелските правоохранителни и съдебни органи да уточнят процедурата по предаването на задържания на България.
Припомняме, че 83-годишният университетски преподавател беше открит мъртъв в асансьор на метростанция в София. По случая беше образувано разследване за убийство.
Към момента няма информация кога заподозреният ще бъде предаден на българските власти.