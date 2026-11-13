Николай Пелтеков: Задържан е израелският гражданин, издирван за убийството на 83-годишен преподавател

Израелската полиция задържа 32-годишен мъж, издирван във връзка с убийството на 83-годишен университетски преподавател в София. Информацията беше потвърдена от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков.

По думите му българските власти са получили информация за ареста чрез Интерпол и дирекция "Международно оперативно сътрудничество" на МВР.

"По канала на Интерпол и дирекция "Международно оперативно сътрудничество" получихме информация, че днес е задържан израелският гражданин", съобщи Пелтеков пред журналисти.

Мъжът е задържан в Израел, като според местния вестник "Йедиот Ахронот" става въпрос за 32-годишен жител на град Бат Ям, заподозрян в участие в убийството.

Директорът на СДВР благодари на израелските служби за оказаното съдействие.

Предстои българските и израелските правоохранителни и съдебни органи да уточнят процедурата по предаването на задържания на България.

Припомняме, че 83-годишният университетски преподавател беше открит мъртъв в асансьор на метростанция в София. По случая беше образувано разследване за убийство.

Към момента няма информация кога заподозреният ще бъде предаден на българските власти.