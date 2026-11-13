КЗП глоби две големи търговски вериги с общо 70 000 евро за подвеждащи промоции

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи две санкции от по 35 000 евро на две големи търговски вериги за повторно прилагане на забранени нелоялни търговски практики. Нарушенията са установени след сигнали на потребители и са свързани с подвеждащи промоционални предложения.

В първия случай пилешко месо, обявено на промоционална цена от 3,04 евро, е таксувано на касата по 4,34 евро. Разликата е 1,30 евро, или близо 43% над обозначената намалена цена.

Според КЗП подобни разминавания подвеждат потребителите, които избират даден продукт именно заради обявеното намаление.

При втората търговска верига е установена реклама на нехранителен продукт в хиляди брошури, въпреки че в проверения магазин са били осигурени само две бройки.

Те са продадени още през първия ден на четиридневната кампания. Така през останалите дни клиентите са били привличани от рекламното предложение, без да могат да закупят стоката.

Проверката не е установила обективни причини за недостатъчните наличности, нито доказателства, че на потребителите е предложен равностоен продукт на същата цена.

И в двата случая търговските вериги вече са имали влезли в сила забрани за съответните нелоялни практики, но според Комисията са продължили да ги прилагат.

Издадените наказателни постановления подлежат на обжалване.

От КЗП напомнят, че обявената промоционална цена трябва да се прилага и на касата, а рекламираните продукти трябва да бъдат осигурени в разумни количества според мащаба и продължителността на кампанията.

Потребителите могат да подават сигнали при разминаване между цените, като приложат касова бележка и снимка на етикета.

Горещата линия на КЗП е 0700 111 22, а жалби могат да се подават и чрез официалния сайт на Комисията или в териториалните ѝ отдели.