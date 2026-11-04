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КЗП: Незаконно е да ни таксуват на касата за амбалаж и пликове без предупреждение

КЗП: Незаконно е да ни таксуват на касата за амбалаж и пликове без предупреждение
Pixabay

Голяма верига е глобена с до 35 000 евро за подвеждаща информация относно произхода на хранителни стоки

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи серия от сериозни глоби на търговци след редовно заседание на регулаторния орган. От комисията напомнят, че търговците нямат право да начисляват допълнителна цена за стъклен амбалаж при продажба на бира, ако клиентите не са били предварително информирани за това. Подобно поведение се класифицира като нелоялна практика и според Закона за защита на потребителите подлежи на имуществена санкция в размер от 1500 до 50 000 евро. 

Решението на регулатора е взето след разглеждане на жалба за покупка на българска бира. На етикета на рафта стоката е била обявена за 0,55 евро, но на касата сумата е скочила на 0,77 евро заради начислени 0,22 евро за бутилката. Проверката на инспекторите е доказала, че в търговския обект липсва каквато и да е информация за отделна цена на амбалажа или условия за неговото връщане, което поставя купувачите пред свършен факт едва при плащането. 

При сходен случай КЗП санкционира голяма търговска верига с 2556 евро заради необозначена цена на опаковка. Клиент е таксуван с допълнителни 0,18 евро на касата за найлонов плик, в който е поставил избраните от него маслини. Тъй като цената на опаковката не е била изписана на видно място до стоката, веригата отнася глоба. 

Голяма верига е глобена с до 35 000 евро за подвеждаща информация относно произхода на хранителни стоки. Проверяващите са установили, че розови домати са рекламирани като българско производство, докато придружаващите ги документи доказват, че вносът е от Турция. От КЗП подчертават, че това е опит за измама по съществена характеристика на продукта. Срещу търговеца има и влязла в сила заповед на Върховния административен съд (ВАС) за прекратяване на тази практика. Тъй като нарушението е продължило въпреки съдебното решение, комисията налага максимална санкция. 

Регулаторът влезе на проверка и в сектора за продажба на автомобили. В автокъща е засичена нелоялна практика, при която превозно средство втора употреба е обявено с пробег от 134 000 километра, но техническата експертиза е разкрила реален пробег от близо 170 000 км. Освен това в обекта е липсвало задължителното обозначение, че се продават употребявани автомобили. За това нарушение законът предвижда санкция между 1000 и 25 000 евро. 

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