Министър Петрова: Цените на електроенергията за домакинствата няма да се променят

Битовите потребители няма да усетят промяна в цените на електроенергията и парното през този отоплителен сезон. Това стана ясно от думите на ресорния министър Ива Петрова и председателя на КЕВР Пламен Младеновски, които говориха пред ресорната енергийна комисия, цитирано по БНР. Те увериха, че държавата разполага с необходимите регулаторни лостове.

Финансовото състояние на системата в момента е стабилно. Във Фонда „Сигурност на електроенергийната система“, който осигурява компенсациите за бизнеса при скъп ток, има наличност от 251 милиона евро, които са достатъчни за покриване на текущите разходи. Същевременно общественият доставчик „Булгаргаз“ разполага с необходимия финансов ресурс, за да плаща за доставките на суровина.

Още в началото на заседанието енергийният министър Ива Петрова побърза да даде успокоение за гражданите. „По отношение на домакинствата цените за електроенергия и за топлинна енергия няма да се променят. И ще направим всичко възможно да ги запазим в рамките на регулаторния период“, декларира тя.

Въпреки решението за запазване на сегашните нива, енергийният регулатор е длъжен по закон да задейства задължителна процедура, обясни председателят му Пламен Младеновски. Той уточни, че в началото на декември ще бъде открито производство за промяна на прогнозната пазарна цена на тока и на топлинната енергия заради императивни законови изисквания. Младеновски обаче допълни, че „в настоящия момент смятам, че са налични резерви, които ние да използваме, така че цената на топлинната енергия да не се променя от 1 януари“.

Министър Петрова добави също, че като цяло производителите, електроразпределителните дружества и преносният оператор са подготвени за зимата и изпълняват своите ангажименти в сектора.

Основният проблем в енергийната система през този сезон идва от управлението на „Топлофикация София“. Проверките на министерството, извършени доста преди старта на отоплителния сезон, са открили тежки дефицити в организацията, подготовката и изпълнението на ремонтните и инвестиционните програми на общинското дружество. Към момента близо 286 абонатни станции в столицата са спрени заради различни аварии, като за голяма част от тях бездействието продължава повече от два месеца, алармира министър Ива Петрова.