„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

Цените на електроенергията за бизнеса в Европейския съюз намаляват през първата половина на 2026 г., но България се оказва сред малкото страни, в които е отчетено поскъпване. Увеличението у нас достига 14,2%, което нарежда страната на трето място в ЕС по ръст на цените за небитовите потребители. Това показват данни на „Евростат“.

Средната цена на електроенергията за бизнеса в ЕС е достигнала 0,18 евро за киловатчас. Това представлява спад от 2% спрямо втората половина на 2025 г. и от 5,4% на годишна база.

В България тенденцията е противоположна. По-голямо увеличение е регистрирано единствено в Швеция, където цените са нараснали с 18,8%, и Финландия – с 18,7%. Общо осем държави членки отчитат поскъпване, докато в останалите преобладава понижението.

Въпреки значителния ръст българските предприятия продължават да плащат по-малко от средното за Европа. Цената у нас е 0,1452 евро за киловатчас при 0,1800 евро за ЕС.

Двуцифреното увеличение обаче създава допълнителен натиск върху производствените разходи, особено в енергоемките отрасли, където електроенергията има съществен дял в себестойността на продукцията.

При домакинствата картината е различна. България е на трето място в ЕС по най-ниски цени на електроенергията с 0,1341 евро за киловатчас. По-евтино плащат потребителите в Унгария – 0,1139 евро, и Малта – 0,1268 евро.

За сравнение, средната цена за домакинствата в ЕС е 0,2832 евро за киловатчас.

Най-скъпа е електроенергията за домакинствата в Ирландия – 0,3871 евро за киловатчас, Германия – 0,3618 евро, и Белгия – 0,3575 евро. Тези стойности показват значителните различия между енергийните пазари в отделните държави. Номиналните цени обаче не отчитат разликите в доходите и покупателната способност на населението.

Отделно внимание заслужава и механизмът за компенсации на българския бизнес. Според данните на „Евростат“ през първото полугодие на 2026 г. не са извършвани реални плащания по програмата за подпомагане на небитовите потребители.

Среднопретеглената цена на базовия продукт на сегмента „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса е била приблизително 104,81 евро за мегаватчас. Това е под прага от 122,71 евро, при който се задействат компенсациите.

Посочените стойности са преизчислени по официалния фиксиран курс, тъй като в методологичната бележка на „Евростат“ първоначално са представени в левове.