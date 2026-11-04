Новини
Търси
Подкаст
Икономика

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС
БТА

а половина на 2026 г., но България се оказва сред малкото странУвеличението у нас достига 14,2%, което нарежда страната на трето място в ЕС по ръст на цените за небитовите потребители

Цените на електроенергията за бизнеса в Европейския съюз намаляват през първата половина на 2026 г., но България се оказва сред малкото страни, в които е отчетено поскъпване. Увеличението у нас достига 14,2%, което нарежда страната на трето място в ЕС по ръст на цените за небитовите потребители. Това показват данни на „Евростат“.

Средната цена на електроенергията за бизнеса в ЕС е достигнала 0,18 евро за киловатчас. Това представлява спад от 2% спрямо втората половина на 2025 г. и от 5,4% на годишна база.

В България тенденцията е противоположна. По-голямо увеличение е регистрирано единствено в Швеция, където цените са нараснали с 18,8%, и Финландия – с 18,7%. Общо осем държави членки отчитат поскъпване, докато в останалите преобладава понижението.

Въпреки значителния ръст българските предприятия продължават да плащат по-малко от средното за Европа. Цената у нас е 0,1452 евро за киловатчас при 0,1800 евро за ЕС.

Двуцифреното увеличение обаче създава допълнителен натиск върху производствените разходи, особено в енергоемките отрасли, където електроенергията има съществен дял в себестойността на продукцията.

При домакинствата картината е различна. България е на трето място в ЕС по най-ниски цени на електроенергията с 0,1341 евро за киловатчас. По-евтино плащат потребителите в Унгария – 0,1139 евро, и Малта – 0,1268 евро.

За сравнение, средната цена за домакинствата в ЕС е 0,2832 евро за киловатчас.

Най-скъпа е електроенергията за домакинствата в Ирландия – 0,3871 евро за киловатчас, Германия – 0,3618 евро, и Белгия – 0,3575 евро. Тези стойности показват значителните различия между енергийните пазари в отделните държави. Номиналните цени обаче не отчитат разликите в доходите и покупателната способност на населението.

Отделно внимание заслужава и механизмът за компенсации на българския бизнес. Според данните на „Евростат“ през първото полугодие на 2026 г. не са извършвани реални плащания по програмата за подпомагане на небитовите потребители.

Среднопретеглената цена на базовия продукт на сегмента „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса е била приблизително 104,81 евро за мегаватчас. Това е под прага от 122,71 евро, при който се задействат компенсациите.

Посочените стойности са преизчислени по официалния фиксиран курс, тъй като в методологичната бележка на „Евростат“ първоначално са представени в левове.

 
 
 

Още по темата

Евростат: България е на челно място в ЕС по поскъпване на горивата

Евростат: България е на челно място в ЕС по поскъпване на горивата

Всеки четвърти пенсионер в България е изложен на риск от бедност, показват данни на Евростат

Всеки четвърти пенсионер в България е изложен на риск от бедност, показват данни на Евростат

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

Евростат: 10% от българите не могат да си позволят личен автомобил

Евростат: 10% от българите не могат да си позволят личен автомобил

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

По-висока минимална заплата от Нова година: Ето колко ще получават работещите

По-висока минимална заплата от Нова година: Ето колко ще получават работещите

BMW понижи за втори път прогнозата си за годишната печалба заради проблеми в Китай

BMW понижи за втори път прогнозата си за годишната печалба заради проблеми в Китай

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Петролът поскъпва над 104 долара за барел на фона на несигурността около войната в Иран

Петролът поскъпва над 104 долара за барел на фона на несигурността около войната в Иран

Шулева: Прехвърлянето на пари от втория пенсионен стълб към НОИ не може да гарантира по-високи пенсии

Шулева: Прехвърлянето на пари от втория пенсионен стълб към НОИ не може да гарантира по-високи пенсии

Водещи

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

  • Току-що
Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

  • Преди 5 минути
Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

  • Преди 8 минути
Моджтаба Хаменей: Враждебността на САЩ към Иран няма да се промени след изборите

Моджтаба Хаменей: Враждебността на САЩ към Иран няма да се промени след изборите

  • Преди 17 минути
Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

  • Преди 26 минути
Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

  • Преди 28 минути
Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

  • Преди 32 минути
Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море

Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море

  • Преди 36 минути
Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

  • Преди 37 минути
Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

  • Преди 38 минути
Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

  • Преди 39 минути
Работещи в МБАЛ – Хасково подкрепят директора си д-р Георги Гелов с протест

Работещи в МБАЛ – Хасково подкрепят директора си д-р Георги Гелов с протест

Демократите си осигуряват мнозинство сред губернаторите в САЩ за първи път от 15 години

Демократите си осигуряват мнозинство сред губернаторите в САЩ за първи път от 15 години

  • Преди 52 минути
Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

  • Преди 53 минути