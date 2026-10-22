Евростат: България е на челно място в ЕС по поскъпване на горивата

България е на челно място по поскъпване на горивата за година в Европейския съюз, показват най-новите данни на Евростат.

Горивата у нас са регистрирали увеличение от 42,2% през септември 2026 г. спрямо септември 2025 г. Веднага след нас се нареждат страни като Естония и Литва, където скокът също е над 40 на сто.

В Естония поскъпването е 40,6%, а в Литва – 40,2%, информира БТВ.

С най-малко поскъпване на горивата са държави като Унгария - 7 на сто, следвана от Ирландия и Швеция, където увеличението е под 20 на сто.

В Унгария поскъпването е 6,9%, в Ирландия – 17,7%, а в Швеция – 19,9%