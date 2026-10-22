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Общественият съвет към ЦИК: Да отпадне поставянето на печат върху разписките от машинното гласуване

Общественият съвет към ЦИК: Да отпадне поставянето на печат върху разписките от машинното гласуване
БТА

На заседание на 20 октомври ЦИК прие изменение в методическите указания за работата на СИК

Настояваме Централната избирателна комисия (ЦИК) да преразгледа необходимостта от поставяне на печат върху контролните разписки от машинното гласуване и да предприеме действия за отпадане на това изискване, съобщиха от Обществения съвет към ЦИК.

"Смятаме, че тази допълнителна процедура не допринася за сигурността на вота, но създава предпоставки за забавяне на гласуването, затруднения в работата на секционните избирателни комисии и ненужно усложняване на изборния процес", допълниха от Обществения съвет към ЦИК.

От Съвета отчитат, че контролната разписка от машинното гласуване не е идентична с хартиената бюлетина. Тя се генерира и отпечатва от техническото устройство, като машинното гласуване включва и други механизми за контрол и защита (като специализирана хартия с допълнителни защити, доставена от печатницата на БНБ, QR код, хешкод, номер на машинното устройство и пр.), предназначени да гарантират достоверността и отчетността на подадения вот. В този смисъл механичното пренасяне на изискването за поставяне на печат от хартиеното към машинното гласуване не представлява допълнителна гаранция за сигурност. 

Докато конкретната полза от поставянето на печат остава съмнителна, то със сигурност се създава не просто риск, а реална възможност за разкриване на тайната на вота. На предишни избори стана ясно, че поради спецификите на хартията и големината на шрифта, при поставянето на печат се създава предпоставка отбелязаният вот да стане видим за членовете на СИК, посочиха от Обществения съвет към ЦИК.

Оттам допълниха, че тази допълнителна процедура може да доведе и до евентуално разгъване на разписката и добавеното в последния момент действие с разписката създава ненужна предпоставка за нарушаване на тайната на гласуването.

На заседание на 20 октомври ЦИК прие изменение в методическите указания за работата на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за президент и вицепрезидент. Според приетите промени СИК ще бъдат задължени да поставят печати върху разписките от машинното гласуване.

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